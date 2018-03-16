"Т Плюс" продолжит большие инвестиционные вложения в энергонадежность Ижевска и республики

"Т Плюс" планирует дальнейшие серьезные инвестиционные вложения в Ижевске. Об этом руководитель компании Денис Паслер сообщил журналистам республиканских СМИ на пресс-конференции, которая состоялась 12 декабря в режиме видеосвязи московского офиса со всеми регионами работы Группы. Встреча была посвящена итогам уходящего года и планам на 2018 год.

Паслер подчеркнул, что инвестиционные планы компании в столице Удмуртии связаны с дальнейшей реализацией концессионного соглашения по теплосетям и программой установки приборов учета по всей цепочке транспортировки тепловых ресурсов: от ТЭЦ до конечного потребителя.

Говоря о первых итогах работы в рамках концессионного соглашения в Ижевске, председатель правления Группы "Т Плюс" отметил, что компании удалось кардинально поменять ситуацию по сравнению с периодом двухлетней давности, когда в городе вводили ЧС по теплоснабжению. При этом он отдал должное властям Ижевска и Удмуртии, признав, что "регион в текущем году выполняет все обязательства по концессии, также как "Т Плюс" выполняет свои обязательства по инвестициям в рамках этого соглашения". Эта работа будет продолжена.

Кроме того, Паслер заявил о старте в Ижевске программы по оприбориванию всей цепочки транспортировки тепловых ресурсов: "Мы рассчитываем, что до сентября 2018 года завершим этот проект и будем иметь достаточно хороший учет для того, чтобы принимать взвешенные решения как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения загрузки генерирующего оборудования и, безусловно, качества теплоснабжения для потребителей. Оприборивание, в том числе, позволит нам достаточно точно выявлять проблемные сети и решать те вопросы по качеству ресурса, которые нам задают жители".

Руководители компаний Т Плюс в Удмуртии – регионального филиала генерации и ООО "УКС" - в свою очередь дополнили тезисы Дениса Паслера цифрами по финансовым объемам предстоящих мероприятий. Так, суммарные вложения "Т Плюс" в энергетику Ижевска и Сарапула в 2018 году составят около 2,5 млрд рублей. Из них, по словам главного инженера Удмуртского филиала "Т Плюс" Александра Толстикова, на модернизацию и поддержание надежности оборудования ТЭЦ будет направлено порядка 1,5 млрд рублей. Еще миллиард рублей из тарифных и инвестиционных источников планируется на ижевские теплосети. В том числе, как отметил директор ООО "УКС" Ярослав Балобанов, в рамках концессионного соглашения – 500 млн рублей, в рамках текущих планово-предупредительных ремонтов на сетях – свыше 320 млн, а также на энергоэффективные мероприятия (автоматизация и перевод с угля на газ ряда котельных) - около 100 млн рублей. Кроме того установка приборов учета на теплосетях обойдется компании в 93 млн рублей, и это будут исключительно инвестиционные средства.

Отметим, что по концессионному соглашению компания "Удмуртские коммунальные системы" в следующем году планирует заменить 30 км теплосетей и провести комплексную реконструкцию 12 центральных тепловых пунктов. И этот перечень работ полностью согласован с администрацией Ижевска.

В свою очередь и представители республиканских СМИ не оставили без внимания тот факт, что "Т Плюс" стал крупнейшим инвестором в сфере ЖКХ в Удмуртии и первой частной компанией, вошедшей в масштабный проект концессии по сетям. В связи с этим председателю правления Группы был адресован вопрос о перспективах участия компании еще в одном возможном проекте государственно-частного партнерства - а именно, по "Ижводоканалу".

"Если говорить про водоканал, то сама компания "Т Плюс", которая занимается генерацией и теплосетями, вряд ли будет участвовать в данном соглашении, - прокомментировал Паслер. - Но уже то, что механизм концессии на примере теплосетей воспринят и одобрен властью, и она планирует и дальше идти по такому пути, подтверждает, что это правильное направление". Также он уточнил, что у "Т Плюс" есть дочернее общество – "РКС", которое занимается водоснабжением. И если будет объявлен конкурс на заключение концессионного соглашения, и компания посчитает для себя проект целесообразным и выгодным, то рассмотрит возможность участия в нем.

