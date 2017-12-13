В "Самарских распределительных сетях" прошла встреча с потребителями

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Самарские распределительные сети" состоялся личный прием потребителей. На вопросы граждан об оказании услуг по передаче электрической энергии и технологическом присоединении к сетям ответила заместитель директора филиала по развитию и реализации услуг Светлана Лаптева.

Первым на встречу пришел собственник дачного участка в садово-некоммерческом товариществе, расположенном в Красноярском районе Самарской области. Он решил выполнить всю процедуру технологического присоединения до начала нового дачного сезона. Кроме того, сам дачник не состоит в составе СНТ и подключить объект к сетям хочет отдельно. Главными вопросами стали документы, необходимые для оформления заявки, а также сроки подключения к сетям.

Еще один заявитель, пришедший на встречу, уже является клиентом "Самарских распределительных сетей". Все работы по технологическому присоединению были выполнены ранее. Заявителя интересовал вопрос проверки выполнения технических условий, а также процедура оформления акта технологического присоединения нежилого здания – котельной, расположенной в Кинельском районе с. Сколково.

Личный прием потребителей – доступный и эффективный инструмент улучшения качества взаимодействия с существующими и потенциальными заявителями, а также повышения уровня информированности о процедуре технологического присоединения. В самарском филиале "МРСК Волги" проводить подобные встречи планируется ежемесячно.

В ПАО "МРСК Волги" организована эффективная и качественная работа по оказанию комплексной услуги технологического присоединения к электрическим сетям с целью создания возможности для потребления (выдачи) электрической мощности, результатом которой становится фактическое присоединение энергетических установок потребителей к объектам сетевого хозяйства. На официальном сайте Общества (www.mrsk-volgi.ru) функционирует Личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги. Также заявку на технологическое присоединение можно направить через Портал электросетевых услуг ПАО "Россети" (https://портал-тп.рф).