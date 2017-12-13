В Улан-Удэ пожарные спасли семь человек

Пожарные Константин Андреев, Андрей Муравьев, Виталий Вторушин, Михаил Якушевский, Игорь Тун-Фу-Ли и Сергей Овчинников эвакуировали из горящего дома семерых человек, в том числе ребенка и неходячего дедушку. При пожаре в многоквартирном жилом доме в Железнодорожном районе никто не пострадал.

Пожарных на улицу Балдынова вызвала соседка погорельцев в 16.50. Женщина сообщила, что из квартиры на первом этаже идет сильный дым, распространяясь по всему подъезду, и выбраться из своей квартиры на втором этаже ее семья не может.

- Прибыв на место, пожарные приступили к спасению людей из утопающего в дыму здания. Из квартиры на первом этаже, где начался пожар, газодымозащитники вывели двоих человек.Со второго этажа пожарные спасли еще пятерых. Четверых, в том числе ребенка, эвакуировали из окна по трехколенной лестнице. Сложнее пришлось с дедушкой, пожарные спустили его вниз с помощью спасательной веревки, - сообщили в пресс-службе МЧС по Бурятии.

Спустя час пожар был ликвидирован, к его тушению было привлечено 3 единицы основной пожарной техники и 15 человек, работало 3 звена газодымозащитной службы. На пожаре никто не пострадал.

Предварительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки. Сейчас органами дознания МЧС России проводится доследственная проверка.