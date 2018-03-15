В Хабаровске прошла трехдневная проектная сессия для руководителей учебных центров Группы РусГидро на Дальнем Востоке

С 11 по 13 декабря в Хабаровске прошла трехдневная проектная сессия для руководителей учебных центров дочерних обществ Группы РусГидро на Дальнем Востоке. Организаторами сессии выступили Департамент по управлению персоналом и организационному развитию ПАО "РусГидро" и Корпоративный университет гидроэнергетики. Ключевой задачей сессии стало обсуждение вопросов развития учебных центров дальневосточного региона и формирование единых стандартов качества образовательных программ.

Первый день сессии был посвящен стратегическому анализу текущего состояния: итоги оценки уровня подготовки персонала в рамках Корпоративных соревнований оперативного персонала ТЭС с поперечными связями представил директор Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО Дивизиона "Дальний Восток" ПАО "РусГидро" Сергей Иртов, с докладом по теме: "Анализ качества подготовки персонала в корпоративных учебных центрах" выступила заместитель Генерального директора по правовым вопросам АО "ДГК" Татьяна Вороная.

Программа первого дня сессии предусматривала также и групповую работу, где, с помощью инструмента SWOT-анализа, участникам удалось проанализировать образовательную среду региона и сформировать приоритетные направления для работы.

Второй день был посвящен вопросам оценки качества программ и материально-технического оснащения образовательного процесса. Татьяна Старикова, руководитель Центра по разработке учебных программ и взаимодействию с учебными заведениями КорУнГ, познакомила участников с особенностями использования профессионально-общественной аккредитации учебных программ на соответствие профстандартам как инструмента признания программ на рынке образовательных услуг и учета требований работодателей. Юлия Стрелкова, руководитель Центра оценки КорУнГ представила согласованные Советом по профессиональным квалификациям в электроэнергетики требования к проведению профессионально-общественной аккредитации программ корпоративных учебных центров. Затем, в рамках групповых работ, участникам было предложено самим выступить в качестве экспертов и провести пилотную апробацию критериев оценки образовательных программ для рабочих профессий в теплоэнергетике и электрических сетях.

Директор КорУнГ Дмитрий Завражный поделился с участниками сессии опытом формирования и развития систем тренажерной подготовки и оценки знаний в гидроэнергетике, что положило начало работы по обсуждению общих подходов развития тренажерной базы, программных средств обучения и общих систем оценки знаний.

Участникам сессии о реализации проекта Агентства стратегических инициатив по обеспечению промышленности высококвалифицированными рабочими кадрами рассказал Ирек Фарзетдинов.

Итогом работы стратегической сессии стал проект "дорожной карты" развития образовательной среды учебных центров. В рамках ее подготовки были соотнесены актуальные планы работы и долгосрочная консолидированная потребность в обучении персонала ДО ПАО "РусГидро" на Дальнем Востоке.