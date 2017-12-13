В этом году пресс-конференция по итогам года в Группе "Т Плюс" охватила все 16 регионов присутствия компании

Прошла она в формате видеоконференции. В приветственном слове председатель правления Группы "Т Плюс" Дениса Паслер поблагодарил журналистов и выразил готовность ответить на все вопросы региональных СМИ.

От Оренбургской области их прозвучало два – они касались инвестиционных проектов компании и развития альтернативной энергетики. Эти и другие темы более подробно в дальнейшем подхватили спикеры региональный студии – директор Оренбургского филиала "Т Плюс" Валерий Великороднов и директор Оренбургского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Сергей Решетило.

Подводя итоги работы за 11 месяцев Валерий Александрович озвучил цифры: электростанции Оренбургского филиала выработали 3,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, теплоэлектроцентрали и котельные произвели 8 миллионов гигакалорий тепловой энергии, что на 1,4% больше, чем в прошлом году, за счет более холодной весны и роста потребления ключевыми клиентами. Более подробно директор Оренбургского филиала "Т Плюс" остановился на инвестиционных и ремонтных программах.

- Подготовку к нынешней зиме мы вели в рамках федеральной программы Группы "Т Плюс" RE:Конструкция-2017. Она обозначена двумя важными моментами - это более жесткий подход к диагностике состояния теплотрасс: практиковались наиболее точные методы обследования, повторные опрессовки. Второе - при проведении ремонтных и профилактических работ мы старались максимально сократить горожанам сроки отключения горячей воды, для этого строили временные теплотрассы, проводили гидравлические испытания специальной опрессовочной машиной, сокращая сроки ограничений до 3-4 дней. Помимо текущих и средних ремонтов оборудования теплоэлектроцентралей произведены капитальные ремонты основных агрегатов на всех станциях. Кроме того, нынешним летом в Оренбурге и Медногорске заменены на новые более 15 километров тепловых сетей, 2,5 из которых – магистральные. Всего на ремонтную и инвестиционную кампанию в 2017 году потрачено порядка 1 млрд. рублей, к слову, в следующем году эта сумма вырастет в полтора раза! Отмечу, что теплоэлектроцентрали полностью снабжены резервным топливом (мазутом), и на 100% подготовлены к непредвиденным ситуациям в морозы.

Валерий Великороднов также затронул тему благоустройства после проведения ремонтных работ, заверив, что компания полностью выполняет ордера по благоустройству. Далее он рассказал о планах компании. В первую очередь, они касаются восстановления линий рециркуляции в Медногорске. Жители города получат значительно качественное горячее водоснабжение. В областном центре развернется комплексная работа по оптимизации Оренбургского теплового узла. Этот проект в 2018 году подразумевает перевод нагрузки от 5 неэффективных котельных на Сакмарскую ТЭЦ и строительство современной блочной котельной.

Однако самый масштабный проект инвестиционной программы начнется уже в январе будущего года – это строительство двух солнечных станций в Новосергиевском и Сорочинском районах суммарной мощностью 105 мегаватт. Речь идет о 14 миллиардах инвестиций в регион.

Продолжая тему пресс-конференции, директор Оренбургского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Сергей Решетило, акцентировал внимание журналистов на проблеме дебиторской задолженности, назвав мероприятия 2017 года по работе с должниками беспрецедентными. Долги клиентов энергосбытовой компании за потребленную тепловую и электрическую энергию за год выросли на 14 %. На 1 декабря 2017 года суммарные долги за энергоресурсы превысили 5 миллиардов 400 миллионов рублей.

Значительно, на 602 миллиона рублей (24%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла сумма долга за электроэнергию. При этом задолженность населения увеличилась на 4 % и достигла отметки 400 миллионам рублей. А задолженность юридических лиц за потребленную электрическую энергию выросла на 24% и составила 2,7 миллиарда рублей. Общая величина дебиторской задолженности по тепловой энергии на 1 декабря 2017 года - 2,32 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 59 миллионов рублей (3 %). Долги жителей Оренбурга, Орска и Медногорска выросли на 9 %, и зафиксированы на отметке 1,7 миллиарда рублей. Юридические лица должны за потребленное тепло и горячую воду свыше 630 миллионов рублей.

В список неплательщиков с "хроническими" долгами за электроэнергию вошли:

- ООО "Водоканал города Орска" - 76,6 миллионов рублей;

- АО "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" - 76,7 миллиона рублей;

- предприятия Министерства Обороны РФ – должны суммарно порядка 130 миллионов рублей. Среди них ФКУ "Объединенное стратегическое командование Центрального военного округа", ФКУ ОСК – 94 миллиона рублей; АО "ГУ ЖКХ" - 35,3 миллиона рублей.

В ТОП-5 должников за потреблённую тепловую энергию вошли:

- ЗАО "Силикатный завод" - 26,7 миллиона рублей;

- ТСЖ "Звёздный" - 19,7 миллиона рублей (директор этого ТСЖ благополучно возглавляет теперь уже УК "Звезда");

- ООО "Орские прицепы" - 5,6 миллиона рублей;

- ООО "ПСК" - 2,7 миллиона рублей.

В отдельном антирейтинге предприятия сферы ЖКХ. Просроченная задолженность за электроэнергию у организаций данной отрасли превышает 308 миллионов рублей. Основная доля приходится на компании, поставляющие водные ресурсы. Среди них МУП ЖКХ города Гая – 28,2 миллиона рублей; ООО "ТеплоВодоСнабжение" - 19,7 миллиона рублей; МУП "Жилкомсервис" - 13,7 миллиона рублей; МУП ЖКХ Грачевского района – 11,2 миллиона рублей и другие.

Как отметил Сергей Васильевич, со всеми неплательщиками ведется планомерная работа по взысканию долгов. С юридическими лицами – соглашения о рассрочке долга.

В 2017 году усилена работа по взысканию долгов с населения. По итогу 11 месяцев подано 57 тыс. заявлений на выдачу судебных приказов на общую сумму 872 млн. руб., при этом 40% долгов уже взысканы. Понимая экономическую ситуацию должников, компания готова идти на реструктуризацию задолженности – за такими соглашениями обратились 10 тысяч клиентов. Чтобы поднять платежную дисциплину, в течение года "ЭнергосбыТ Плюс" проводит различные акции для клиентов. На данный момент жители региона могут стать участниками акций "Офис в кармане", направленной на популяризацию электронных сервисов, таких как личный кабинет, онлайн оплаты, подписка на электронные квитанции, и "В Новый год без долгов!" - суть которой розыгрыш призов среди самым ответственных клиентов. Традиционно перед новым годом "ЭнергосбыТ Плюс" просит жителей области оплатить долги за энергоресурсы и внести рекомендованный авансовый платеж за декабрь. Специально для этого в квитанциях, которые жители получают в декабре, есть отдельная строка – рекомендованный авансовый платеж.

