Выставки wire 2018 и Tube 2018 ждут своих посетителей

Михаэль Мандель Фридрих Керер

13 декабря в Москве прошла презентация международных специализированных выставок выставок wire 2018 и Tube 2018. Презентацию провели Фридрих Керер (Friedrich Kehrer), директор Департамента международных выставок металлургической отрасли группы компаний Messe Düsseldorf GmbH, и Михаэль Мандель (Michael Mandel), заместитель генерального директора ООО "Мессе Дюссельдорф Москва". Messe Düsseldorf GmbH – организаторы выставок и их операторы.

Раз в два года Дюссельдорф (Германия) становится центром сбора всех специалистов кабельной и трубной областей на выставках wire и Tube. В новом, уже 16-м, "сезоне" эти две выставки будут работать с 16 по 20 апреля 2018 года. Весь спектр инновационных технологий, современного промышленного оборудования, а так же отраслевых товаров и услуг будет ожидать посетителей в Германии.

На выставке wire 2018 представят: станки для производства и отделки кабеля и проволоки; инструменты и вспомогательные материалы для производственных процессов; сырье, специальный кабель и проволоку; оптоволоконный кабель; контрольно-измерительную и регулировочную технику; технологии производственного контроля и специальное оборудование.

Отдельное внимание на выставке wire будет уделено производству оптоволоконного кабеля. Это быстрорастущая отрасль и спрос на неё порождает предложение и инновации кабельной отрасли. Как рассказал г-н Керер специально для RusCable.Ru, на выставке wire будет представлен абсолютно весь спектр для производства оптоволоконного кабеля.

На выставке Tube 2018 представят: станки и оборудование для производства трубной продукции; производственное сырье; трубную продукцию и аксессуары; оснащение и вспомогательное оборудование для производства; контрольно-измерительную и регулировочную технику; технологии производственного контроля и специальное оборудование; б/у оборудование; профили и оборудование.

Отдельно г-н Керер подчеркнул, что помимо непосредственно специалистов кабельной отрасли выставка будет интересна и полезна представителям автомобилестроения, строительства и авиастроения. А, согласно статистике посещений, 30% посетителей осматривают обе выставки.

Г-н Мандель отметил, что с каждым годом выставки расширяют свою площадь и количество экспонентов, что уже привело к тому, что приходиться перестаивать выставочные павильоны. И новый будет готов уже к лету 2019 года, но пока что оборудование для производства проволоки, кабеля и стекловолокна будет представлено в павильонах 9 – 13, и 16; к ним примкнут крепежные технологии (Fastener Technology) в павильоне 15. А в павильне 13 можно будет найти станки для сварки проволочной сетки (Mesh Welding) и производства пружин (Spring Making).

В 2016 году выставку wire посетило 38255 специалистов из 134 стран мира, а выставку Tube 31304 специалиста. И хотя тогда Россия не вошла в десятку самых активных посетителей представители Messe Düsseldorf выразили надежду, что в этом году положение изменится.

Присутствующий на презентации генеральный директор ОАО "ВНИИКП" Геннадий Мещанов отметил, что ожидает большего присутствия российских специалистов на выставке в новом году. "Мы ожидаем в апреле 2018 года большое количество представителей кабельной промышленности [на выставке, - ред.]. Почему мы ожидаем этого? В 17-м году кабельная промышленность России и стран СНГ работает значительно лучше, т.е. началось оживление. 16-й год – мы хотя бы перестали падать. Я могу сказать, что за 10 месяцев [2017-го года, - ред.] рост составил больше 8%. И наш прогноз по итогам 2017-го года – будет 6-7% роста производства по сравнению с 2016 годом".

Для участия в выставках уже зарегистрировалась такие компании как "Торговый Дом "ВНИИКП", ОАО "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов", ЗАО "Владимирский завод прецизионных сплавов", "Северсталь-метиз", ТМК, "Электростальский завод тяжелого машиностроения" и другие.

Также на презентации отметили, что никакой деловой программы кроме выставок в рамках события не происходит. Это сделано по просьбам участников выставки, чтобы ничего не отвлекало посетителей от экспозиции.

"Я абсолютно убежден, что выставки wire 2018 и Tube 2018 необходимо посетить специалистам отрасли. Без этого никуда", – сказал г-н Керер.