11 декабря 2017 года состоялось очередное заседание Комиссии РСПП по электроэнергетике под руководством председателя Комиссии Г.В. Березкина. На заседании рассматривался вопрос о внедрении механизма ДПМ на модернизацию генерирующих мощностей.

С докладами по вопросу выступили:

Кравченко Вячеслав Михайлович – заместитель Министра энергетики;

Быстров Максим Сергеевич – председатель Правления Ассоциации "НП Совет рынка"

Киселев Василий Николаевич – директор Ассоциации "Сообщество потребителей энергии";

Панина Александра Геннадьевна – заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ООО "Интер РАО - Управление электрогенерацией", председатель Наблюдательного совета Ассоциации "Совет производителей энергии и стратегических инвесторов электроэнергетики";

Рашевский Владимир Валерьевич – председатель Правления, генеральный директор АО "СУЭК";

Токарев Олег Павлович - заместитель директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторг России.

В дискуссии по теме приняли участие: Председатель Комиссии Г.В. Березкин, заместитель председателя Комиссии М.С. Андронов, зам. генерального директора по маркетингу и продажам АО "РОТЕК" О.В. Старшинова, генеральный директор АО "УТЗ" И.П. Сорочан, вице-президент по энергетике ПАО "НЛМК" С.В. Чеботарев, вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ПАО "Фортум" Ю.А. Ерошин, директор по работе с естественными монополиями ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." М.Г. Балашов, первый зам. генерального директора АО "Татэнерго" А.Я. Сабирзанов, зам. генерального директора по связям с государственными органами ООО "Компания "Базовый элемент" В.В. Гераскин и другие.

Министерством энергетики РФ в настоящее время разрабатывается программа масштабной модернизации энергетики. Необходимость в реализации данной программы обусловлена следующими факторами:

Несмотря на завершающуюся программу ДПМ, российский парк генерирующих мощностей является одним из самых старых в мире, и происходит дальнейшее старение оборудования;

Прогнозируется дефицит генерирующих мощностей на горизонте после 2021 года в связи с ростом спроса на электроэнергию и планами генерирующих компаний по выводу из эксплуатации неэффективного оборудования.

Генерирующие компании выразили согласие осуществлять необходимые для модернизации оборудования инвестиции, при наличии прозрачных долгосрочных гарантий их возврата. Под ними понимается механизм, аналогичный действующей программе ДПМ - возврат инвестиций с фиксированной доходностью. В качестве источника финансирования для модернизации предлагается использовать средства, высвобождаемые в связи с окончанием действующих ДПМ тепловой генерации.

После 2021 года начнется снижение платежей потребителей по первой волне договоров ДПМ ТЭС (по оценке Минэнерго с 2021 по 2030 гг. объём так называемых "высвобождаемых" средств будет составлять порядка 130–250 миллиардов рублей в год). Министерство энергетики РФ предлагает направить эти средства на модернизацию генерирующего оборудования. Данного объема средств, по мнению ведомства, хватит на модернизацию 40 ГВт мощностей. Приоритетом программы должна стать тепловая генерация.

Было отмечено, что стоимость модернизации значительно дешевле строительства новых мощностей. В связи с чем, задержка в реализации программы модернизации приведет не только к дефициту генерации в среднесрочной перспективе, но и к росту платежей потребителей при снижении надёжности.

Юрий Ерошин, Вице-президент ПАО "Фортум", поддержал важность постепенной модернизации тепловой генерации, но отметил не меньшую важность прозрачного определения потребности в модернизации на долгосрочном горизонте и обеспечения конкурентного критериального отбора проектов модернизации для обеспечения сбалансированных решений в интересах отрасли в целом.

Предполагается, что программа модернизации генерирующего оборудования окажет положительное влияние на развитие отечественного машиностроения. Это будет обеспечено установлением требований по локализации оборудования. Присутствующие на заседании представители машиностроительного комплекса подтвердили готовность и наличие должного опыта для обеспечения программы модернизации необходимым оборудованием.

Другим возможным источником средств на модернизацию генерирующего оборудования может стать конкурентный отбор мощности в случае его корректировки в части увеличения срока заключаемых договоров с 4 до 6 лет и изменение границ ценовых коридоров на соответствующий период для учета инвестиционной составляющей. Данная концепция прорабатывается на площадке Ассоциации "НП Совет рынка".

В ходе заседания представители крупных потребителей электрической энергии отметили, что разделяют обеспокоенность министерства о высоком износе генерирующего оборудования, но считают необходимым проводить модернизацию за счет прибыли, получаемой собственниками генерирующих активов с рынка электроэнергии и мощности. На сегодняшний день в энергосистеме образовался избыток мощности, в том числе из-за ошибок планирования при запуске программы ДПМ на новое строительство, с чем не согласны представители генерирующих компаний.

Потребители электрической энергии негативно оценивают необходимость оплаты избыточной мощности при ежегодном росте платежей за мощность, в том числе, за счет нерыночных надбавок к цене. Подобные надбавки направлены на формирование долгосрочных тарифов на поставку мощности для обеспечения возврата инвестиций для ТЭС, АЭС/ГЭС, ВИЭ, мусоросжигающих ТЭС (начиная с 2022 года, в соответствии с ранее принятыми решениями), а также субсидирование тарифов в Дальневосточном федеральном округе. Данное обстоятельство подталкивает крупных потребителей к переходу на автономное энергоснабжение. Дальнейший рост платежей за мощность может активизировать этот процесс.

По итогам заседания Комиссии Председателем Г.В. Березкиным было отмечено, что вопрос о необходимости и параметрах модернизации генерирующего оборудования является важным для экономики страны. С одной стороны, запуск программы модернизации обеспечит заказами отечественных машиностроителей, но с другой стороны, бремя по содержанию избыточных мощностей может стать неподъемным для потребителей. Принято решение о вынесении данного вопроса на заседание Бюро Правления РСПП для учета позиции всех заинтересованных сторон.