Андрей Черезов провел выездные мероприятия в Республике Крым и г. Севастополе

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов, в рамках выездных мероприятий на территории Крымского полуострова посетил строительные площадки Балаклавской (Севастопольской) и Таврической (Симферопольской) ПГУ-ТЭС, площадки размещения мобильных газотурбинных электростанций, провел ряд рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790.

В мероприятиях приняли участие представители Минэнерго России, Ростехнадзора, органов исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя, ООО "ВО "Технопромэкспорт", АО "СО ЕЭС", АО "Техническая инспекция ЕЭС", ГУП РК "Крымэнерго", ГУП РК "Черноморнефтегаз", АО "Мобильные ГТЭС" и других заинтересованных организаций.

В начале своего визита делегация под руководством Андрея Черезова проинспектировала ход строительства зданий главных корпусов и других строящихся объектов Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС.

В настоящее время на площадках Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС для проведения строительных работ суммарно задействовано порядка 2700 человек и около 140 единиц техники.

На объектах полностью завершена работа по монтажу каркасов, стеновых ограждающих конструкций и кровли основных зданий электростанций, продолжается работа по внутренней отделке помещений, а также по монтажу оборудования.

Пуск в работу объектов генерации Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС позволит обеспечить необходимый уровень надежности, а также покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова:

- ввод в эксплуатацию объектов I очереди обеспечит Крымскую энергосистему мощностью 470 МВт;

- ввод в эксплуатацию объектов II очереди обеспечит Крымскую энергосистему совокупной мощностью 940 МВт.

На сегодняшний день централизованное электроснабжение потребителей региона обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (400 МВт) и перетока мощности со стороны ОЭС Юга по энергомосту (до 810 МВт).

При превышении потребления мощности более 1405 МВт, предусмотрен перевод части потребителей на децентрализованное энергоснабжение от дизель-генераторных установок суммарной установленной мощностью 121,6 МВт. Ввод объектов энергомоста, Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС позволит обеспечить потребление мощности в Крымской энергосистеме 1985 МВт без привлечения генерации мобильных ГТЭС и дизель-генераторных установок (собственная генерация 1135 МВт, переток 850 МВт).

В рамках визита на строящиеся объекты генерации заместитель Министра провел на их площадках совещания по вопросам реализации мероприятий по строительству объектов генерации и состояния готовности объектов схемы выдачи мощности, на которых были заслушаны доклады ответственных исполнителей и подрядных организаций о ходе строительства указанных объектов, рассмотрено исполнение графиков производства работ.

Подводя итоги совещаний, Андрей Черезов отметил необходимость завершения работ по строительству на территории Крымского полуострова объектов базовой генерации в I квартале 2018 года, отдельно отметив важность своевременного завершения мероприятий по строительству объектов внешней инфраструктуры снабжения станций, а также обратил внимание подрядных организаций на необходимость наращивания темпов строительства объектов и усиления контроля за ходом строительства.

Также в рамках подготовки к вводу в эксплуатацию объектов базовой генерации Андрей Черезов рекомендовал органам исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя разработать соответствующий План мероприятий, позволяющий компенсировать риски возникновения нарушений электроснабжения потребителей в период проведения работ по произведению переключений на электросетевых объектах Крымского полуострова, включающий в себя, в том числе, меры по информированию населения и готовность резервных источников электроснабжения.

Далее Андрей Черезов совместно с губернатором г. Севастополя Дмитрием Овсянниковым посетил и осмотрел площадки размещения мобильных газотурбинных электростанций. Особое внимание было уделено дополнительным 4-м мобильным электростанциям, размещенным на территории Крымского полуострова в сентябре-октябре 2017 года для повышения устойчивости функционирования Крымской энергосистемы, их готовности к работе в ОЗП 2017-2018 годов.

Также в рамках контроля за реализацией мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Крыма, предусмотренных федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", Андрей Черезов посетил площадку реконструируемой Сакской ТЭЦ и главное здание ГУП РК "Крымэнерго", где провел соответствующие совещания по вопросам хода реконструкции ТЭЦ, строительства и эксплуатации ВЛ 330 кВ "Западно-Крымская – Севастопольская".

Подводя итоги выездных мероприятий Андрей Черезов отметил важность надежного электроснабжения потребителей Крымского полуострова в ОЗП 2017-2018 годов, необходимость строгого выполнения графиков работ по строительству и реконструкции генерирующих и электросетевых объектов, дал ряд соответствующих поручений.