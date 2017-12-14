Энергетики МРСК Северо-Запада провели для петербургских школьников тесла-квест

Специалисты МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО "Россети") провели тесла-квест для учеников средней школы № 235 им. Д. Д. Шостаковича в Санкт-Петербурге. Вместе с энергетиками в формате приключения ребята учились отличать опасные объекты среди городской застройки, эвакуироваться из зоны падения провода, узнали о защитной экипировке электромонтеров и отработали навыки оказания первой помощи. Один из разделов квеста был посвящен энергосбережению и экологии.

- На уроке мы не только объясняем ребятам, как использовать электроприборы безопасно, но и на наглядных примерах объясняем принципы энергоэффективности. Особый акцент делаем на том, что после использования любые люминсцентные лампы и отработанные элементы питания нуждаются в специальной утилизации, - рассказывает ведущий специалист департамента по связям с общественностью МРСК Северо-Запада Валерия Шубина. – Для того чтобы дети лучше запомнили материал, в квесте все правила закрепляются в практических заданиях - на этом этапе с помощью имитации ртути ребята учились правильному алгоритму действий в ситуации, когда разбился градусник или ртутьсодержащая лампа. Это полезные практические знания, которыми сегодня владеют далеко не все взрослые.

Напомним, в рамках Года экологии в России, специалисты МРСК Северо-Запада проводят мероприятия по популяризации энергосбережения и экологически-ответственного поведения. Осенью специалисты разработали памятку, посвященную эко-утилизации. Информационные материалы распространяются на уроках по электробезопасности, а также во всех Центрах обслуживания потребителей компании.

В завершение урока, когда задания квеста были успешно пройдены, работники энергокомпании устроили для ребят зрелищное шоу с молниями, запустив генератор Тесла. Подростки постарались сразу же запечатлеть на камеры смартфонов полуметровые электрические разряды, генерируемые катушкой.

Здесь школьникам пригодились памятки "#ЭлектробезопасноеСелфи", изданные в прошлом году сетевой компанией. А для детей младшего возраста энергетики передали сказку по электробезопасности "Тайна синего пульта".

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Огнева поблагодарила сотрудников МРСК Северо-Запада за проведенный урок и пригласила энергетиков организовать тесла-квест и для других классов школы - как в учебном году, так и на каникулах в рамках летнего лагеря.

Справка: уроки по электробезопасности являются частью комплексной коммуникационной программы по профилактике электротравматизма сторонних лиц МРСК Северо-Запада. Энергетики проводят занятия для детей в школах и детских домах во всех регионах ответственности. На официальном сайте компании работает онлайн-энциклопедия по электробезопасности - портал "Подружись с электричеством".