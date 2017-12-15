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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Калугаэнерго" завершил реконструкцию крупного питающего центра в Калуге

Филиал Калугаэнерго завершил реконструкцию крупного питающего центра в Калуге

15 декабря 2017, 17:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛУГАЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" завершили работы по реконструкции одного из крупных центров питания Калуги - подстанции (ПС) 110/35/6 кВ "Крутицы".

В рамках реконструкции энергообъекта было заменено 5 масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели. Преимущество данного вида коммутационной аппаратуры заключается в его надежности, простоте и удобстве эксплуатации, а также безопасности для окружающей среды и человека, взрыво- и пожаробезопасности. Кроме того, элегазовые выключатели существенно превосходят свои маслонаполненные аналоги по быстродействию, то есть в случае технологических нарушений они позволяют оперативнее локализовать аварийную ситуацию.

От ПС 110 кВ "Крутицы" осуществляется электроснабжение двух крупных предприятий по производству строительных материалов, жилых микрорайонов областного центра и пригородов Калуги, социально значимых для региона объектов. Кроме того, ПС 110 кВ "Крутицы" является транзитной для микрорайона "Анненки", в котором в том числе располагается комплекс областной больницы. Реализация мероприятий по реконструкции оборудования энергообъекта позволила повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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