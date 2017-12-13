ГК IEK – российский производитель: программа по импортозамещению в действии

В рамках программы по импортозамещению в 2017 году Группа компаний IEK реализовала проект по локализации производства аксессуаров к пластиковым трубам на своем производственном комплексе в Тульской области.



Перенесение производства в Россию позволило снизить стоимость продукции от 40 до 50 процентов при полном сохранении ее высокого качества.

Теперь на рынке присутствуют аксессуары к пластиковым трубам IEK® российского производства — аналоги, полностью замещающие продукцию итальянского производства. Аксессуары для труб IEK® гармонично сочетаются с гладкими и гофрированными трубами ПНД IEK® и позволяют монтировать кабельные системы в едином эстетичном исполнении.