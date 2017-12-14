ГК "ССТ" открыла двери для участников олимпиады "Надежда энергетики"

В центральном офисе ГК "ССТ" 2 и 3 декабря 2017 года состоялся отборочный этап олимпиады "Надежда энергетики" для школьников 7-11 классов по физике, информатике и математике. Организатором ежегодных интеллектуальных соревнований выступает Национальный исследовательский университет "МЭИ". Мероприятие проходит на базе ГК "ССТ" уже в пятый раз. С 2013 года в олимпиаде приняло участие 1387 учащихся 7-11 классов из Мытищ, Королёва, Ивантеевки, Сергиева Посада, Пушкино и других населенных пунктов. Лидер российской индустрии электрообогрева активно сотрудничает с вузом по направлению подготовки молодых кадров для работы в компании. Олимпиада "Надежда энергетики" — один из совместных проектов.

Интеллектуальные соревнования проходят в два этапа: отборочный и заключительный. В олимпиаде могут участвовать школьники 7-11 классов со всех уголков нашей страны. Победители отборочного этапа выходят в финал, в котором лучшие из лучших соревнуются за льготные преференции для поступления в НИУ "МЭИ".

Отборочный тур "Надежды энергетики" этого года состоялся в первые выходные декабря. Перед началом состязаний с приветственной речью выступил Николай Николаевич Хренков, советник генерального директора ГК "ССТ", и Николай Григорьевич Батов, доцент кафедры физики электротехнических материалов, компонентов и автоматических электротехнологических комплексов НИУ "МЭИ", которые воодушевили ребят на новые победы и свершения.

В своем обращении к участникам Александра Ларина, директор по персоналу ГК "ССТ", подчеркнула: "Такие молодые звездочки, которые сегодня участвуют в олимпиаде “Надежда энергетики”, очень нужны нам. Проведение соревнований на нашей территории — это отличная возможность для нас, как для работодателя, обратить внимание подрастающего поколения на перспективы работы в компании, возможности роста и построения карьеры в высокотехнологичной отрасли. Сотрудничество с техническим вузом и проведение олимпиады способствует формированию кадрового резерва, а университету позволяет лучше понимать потребности бизнеса".

2 декабря школьники работали под решением математических задач. А на следующий день проверяли свои познания в физике и информатике. Всего в отборочном этапе пятой, юбилейной олимпиады приняли участие 225 умников и умниц. И именно умников и умниц: для решения олимпиадных задач участникам необходимо обладать не только сильными знаниями школьной программы, но и продемонстрировать нестандартное мышление и творческий подход. Задачи для олимпиады придумывают тоже лучшие умы, но уже в более солидной "весовой категории" — научные работники кафедры физики и технологии электротехнических материалов и компонентов НИУ "МЭИ".

Желаем участникам побед и новых свершений!