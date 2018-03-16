Конференция ВТО в Буэнос-Айресе фактически провалилась

Министерская конференция ВТО, на которой раз в два года принимаются все основные решения о работе организации, на этот раз закончилась безрезультатно. На фоне нарастающих разногласий между США и такими странами, как Китай и Индия, участники конференции не сумели ввести планировавшиеся ограничения на использование субсидий в рыбной отрасли и на применение защитных мер в аграрном секторе. Переговоры по менее проблемным трекам решено перенести в рабочие группы, объединяющие несколько десятков стран.

По итогам трехдневной конференции 164 страны так и не смогли договориться о каких-либо значимых решениях, сообщил глава ВТО Роберту Азеведу по завершении переговоров в Буэнос-Айресе. Среди все же утвержденных документов — рабочие программы по электронной торговле и по малым экономикам, по жалобам, связанным с защитой интеллектуальной собственности и по созданию рабочей группы по принятию в ВТО Южного Судана. При этом первые две программы содержат лишь обещание продолжить подготовку решений и не облагать таможенными пошлинами электронные трансакции как минимум до 2019 года.

Отметим, что предыдущие конференции были куда более результативными: в Найроби в 2015 году было принято решение о запрете экспортных субсидий в сельском хозяйстве, на Бали в 2013 году — соглашение об упрощении процедур торговли, положительный эффект от которого только для РФ оценивался в $21 млрд в год. В Буэнос-Айресе же переговоры по ключевым пунктам повестки были либо заблокированы, либо перенесены еще на два года. Так, стороны не смогли принять решение по ограничению субсидий в рыбной отрасли. Сейчас их объем составляет $7 млрд, из которых $4,5 млрд приходится на Китай. В России таких субсидий нет, поэтому РФ заинтересована в их отмене, отмечал ранее глава департамента торговых переговоров Минэкономики Максим Медведков.

Предполагалось, что по итогам конференции участники смогут согласовать хотя бы ограничение субсидий, которые касаются нелегального вылова рыбы, однако принятие документа отложено до следующей конференции.

"Конференция больших результатов не принесла, но для России важно, что мы повышаем свою роль и статус в ВТО — это главный результат",— проявил оптимизм глава Минэкономики Максим Орешкин, отметив, что обсуждения по актуальным темам далее будут вестись с участием РФ в группах по 30–40 стран. Одной из наиболее важных в Москве считают инициативу по регулированию электронной торговли, в рамках которой стороны могут договориться о базовых правилах, в том числе по мерам защиты потребителей в таких трансакциях, и о безопасности платежей. Эти переговоры начнутся в 2018 году. В Минэкономики также рассчитывают на переговоры, связанные с упрощением инвестиций. Однако эта тема вряд ли получит поддержку всех членов ВТО — развивающиеся страны выступают против ограничения их прав по регулированию доступа инвесторов.

Ключевой блок решений по агросектору в Буэнос-Айресе был полностью заблокирован. Российская сторона рассчитывала на отмену специальных защитных мер, которые, по словам Максима Медведкова, применяют около 30 стран, в том числе государства ЕС, Швейцария, США — тогда как Россия почти не использовала права по поддержке сельского хозяйства, согласованные при вступлении в ВТО. Поясним, что после того как США отказались поддержать решение по госзакупкам для продовольственной безопасности (его стороны планировали утвердить еще в 2013-м), переговоры по этому треку фактически остановились. Речь идет о желании Индии и Китая закрепить за собой право на допподдержку своих аграриев за счет закупок в резервы, которые можно использовать для стабилизации цен. Однако в Вашингтоне теперь считают отдельные льготы развивающимся странам излишними.

Известно, что позиция США на переговорах в рамках ВТО после смены администрации резко изменилась. "Некоторые развивающиеся страны в рамках торговых споров пытаются получить такие уступки, которые они никогда не смогли бы согласовать в ходе переговоров",— заявил на конференции торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, посетовав, что ВТО "теряет фокус на торговые переговоры и становится преимущественно площадкой для споров". В Вашингтоне готовят предложения по реформированию ВТО, призывая, в частности, повысить дисциплину внутри организации. Особое недовольство у США вызывает то, что Китай не предоставляет информацию об объемах агроподдержки и что за это не предусмотрено никакой ответственности. Ссылаясь на избыточный уровень господдержки китайских компаний, США наряду с Евросоюзом выступают против признания Китая рыночной экономикой — потому что это ограничит возможности введения антидемпинговых мер для продукции КНР.

Источник: Коммерсант