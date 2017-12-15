На совещании в ПАО "ДЭСК" призвали сократить задолженность предприятий ЖКХ города Дербента

Управляющий директор ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (входит в группу компаний "Россети") Магди Гитинов встретился с представителями МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство" г. Дербента. В конструктивном разговоре также приняли участие начальник отдела энергетики и возобновляемых источников энергии, энергосбережения, энергетической эффективности Управления ТЭК министерства транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан Роберт Ильясов, начальник УЖКХ г. Дербента Салих Рамазанов и начальник Дербентского городского отделения ПАО "ДЭСК" Мухтар Бейбутов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы платежной дисциплины, а также комплекс мер по сокращению накопившейся задолженности муниципального унитарного предприятия перед дагестанским гарантпоставщиком. На сегодняшний день задолженность МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство" г. Дербента перед дагестанскими энергетиками достигла почти 35 млн рублей.

Руководитель ПАО "ДЭСК" Магди Гитинов напомнил присутствующим, что предприятия ЖКХ – одни из самых сложных потребителей, платежная дисциплина которых оставляет желать лучшего. Так, дебиторская задолженность предприятий ЖКХ республики на 1 октября т.г. превысила 1,12 млрд рублей.



"В сложившейся ситуации мы предлагаем МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство" г. Дербента сконцентрироваться на текущих платежах за электроэнергию и вплотную работать со специалистами энергосбытовой компании по сокращению задолженности перед дагестанским гарантпоставщиком", - отметил управляющий директор ПАО "ДЭСК" Магди Гитинов.