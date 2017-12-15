"Серебро" за безопасность

В Бизнес-инкубаторе Ухтинского государственного технического университета сегодня, 14 декабря, наградили победителей республиканского смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда по итогам 2016 года. В число призеров вошли Сыктывкарские тепловые сети Коми филиала "Т Плюс".

Сыктывкарские тепловые сети заняли II место среди организаций производственной сферы с численностью штата свыше 150 человек. В номинации было представлено девять организаций. Победителю – филиалу АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - "Северное ПТУС" СТС уступили чуть менее 200 очков. Это минимальный разрыв при том огромном количестве критериев, которые использовались для оценки участников.

Награду из рук министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Ильи Семяшкина получил Анатолий Маслов, начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда СТС. Кроме того, Анатолий Николаевич принял участие в республиканском совещании по вопросам охраны труда "Профилактика – основа безопасности!", которое состоялось после торжественной части мероприятия.

Сыктывкарские теплоэнергетики уделяют пристальное внимание охране труда. На предприятии ведутся ежедневные проверки рабочих мест. Персонал обучен безопасным методам выполнения работ, обеспечен исправным инструментом и такелажными средствами, спецодеждой, спецобувью и другими средствами защиты. За этим следят 13 уполномоченных лиц по охране труда.

Благодаря налаженной работе по охране труда, на предприятии за последние семь лет произошел всего один несчастный случай: в мае прошлого года автомобиль СТС столкнулся с "Тойотой", нарушившей правила дорожного движения.

Смотр-конкурс проводится в республике ежегодно с 2008 года. В этом году на участие в нём были представлены 56 заявок от организаций республики. Участие в конкурсе позволяет накапливать соответствующие предложения по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, обобщать и реализовывать их на практике.