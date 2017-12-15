 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

"Серебро" за безопасность

Серебро за безопасность

15 декабря 2017, 14:51
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

Обсудить на форуме

207 просмотров

В Бизнес-инкубаторе Ухтинского государственного технического университета сегодня, 14 декабря, наградили победителей республиканского смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда по итогам 2016 года. В число призеров вошли Сыктывкарские тепловые сети Коми филиала "Т Плюс".

Сыктывкарские тепловые сети заняли II место среди организаций производственной сферы с численностью штата свыше 150 человек. В номинации было представлено девять организаций. Победителю – филиалу АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - "Северное ПТУС" СТС уступили чуть менее 200 очков. Это минимальный разрыв при том огромном количестве критериев, которые использовались для оценки участников.

Награду из рук министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Ильи Семяшкина получил Анатолий Маслов, начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда СТС. Кроме того, Анатолий Николаевич принял участие в республиканском совещании по вопросам охраны труда "Профилактика – основа безопасности!", которое состоялось после торжественной части мероприятия.

Сыктывкарские теплоэнергетики уделяют пристальное внимание охране труда. На предприятии ведутся ежедневные проверки рабочих мест. Персонал обучен безопасным методам выполнения работ, обеспечен исправным инструментом и такелажными средствами, спецодеждой, спецобувью и другими средствами защиты. За этим следят 13 уполномоченных лиц по охране труда.

Благодаря налаженной работе по охране труда, на предприятии за последние семь лет произошел всего один несчастный случай: в мае прошлого года автомобиль СТС столкнулся с "Тойотой", нарушившей правила дорожного движения.

Смотр-конкурс проводится в республике ежегодно с 2008 года. В этом году на участие в нём были представлены 56 заявок от организаций республики. Участие в конкурсе позволяет накапливать соответствующие предложения по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, обобщать и реализовывать их на практике.

Компания: ПАО "Т Плюс"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!