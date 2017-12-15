Toyota и Panasonic объединились для разработки батарей для EV

Компании договорились о сотрудничестве в разработке "призматических" батарей, пишет Engadget. В будущем такой тип батарей может стать массовым источником энергии для электромобилей Toyota и других производителей.

Такой подход отличается от принятого сегодня большинством производителей, которые используют для аккумуляторов батареи цилиндрического типа. Такие, например, использует Tesla. Но две компании решили обратить внимание на другую форму батарей — призматическую. Это квадратные, плоские батареи с алюминиевыми корпусами. Их обычно используют в сотовых телефонах. Они меньше и легче, чем батареи, которые используют цилиндрические ячейки, но, как правило, стоят дороже и уязвимы для перегрева и набухания. Toyota и Panasonic собираются бороться с этим. ​

Соглашение является лишь первым шагом для наращивания дальнейшего сотрудничества. Компании заявляют, что в сегодняшней ситуации важна совместная работа производителей EV и тех, кто выпускает основные элементы для их функционирования. Toyota предусмотрительно выбрала одного из крупнейших мировых производителей батарей для EV. На долю Panasonic приходится 29% этого рынка. Компания, помимо Toyota, поставляет аккумуляторы для всех моделей Tesla. Дальше идут LG Chem и Samsung.

По поводу конкретных планов разработок в компаниях уточнили, что не собираются работать с химической составляющей батарей. Она останется неизменной, вместо этого они займутся их безопасностью, удешевлением и оптимизацией производства и другими изменениями. Они считают, что небольшие изменения в технологии и в производстве могут привести к большой экономии и к увеличению запаса хода электромобилей. Если из плана на бумаге затея переместится в лаборатории и на заводы, то для конечного потребителя это в любом случае окажется хорошей новостью, ведь все это ведет к удешевлению EV.

Разработчики и ученые периодически сообщают об очередных улучшениях в технологиях производства батарей. Недавно исследователи из Канады разработали новый метод создания литий-металлических аккумуляторов. Открытая химиками технология позволит увеличить запас хода электромобиля с 200 до 600 км и сделать батареи дешевле. Но удешевление достигается и за счет увеличения объемов производимых аккумуляторов. По последним подсчетам, в мире строится 26 мегафабрик по производству аккумуляторов.

Источник: Хайтек