В Адыгее за год пять раз лесорубы повреждали ЛЭП

Филиал ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети с начала года зарегистрировал пять случаев повреждения воздушных линий электропередачи в результате незаконных действий лесорубов.

Несогласованная с Кубаньэнерго рубка деревьев в охранных зонах ВЛ несколько раз приводила к отключению потребителей. К счастью от действий лесорубов никто не пострадал. По всем эпизодам приняты меры для возмещения нанесенного ущерба на общую сумму свыше 530 тыс. рублей.

Статистика травмирования работников различных организаций свидетельствует о том, что наиболее часто случаи травмирования электротоком происходят при несанкционированных работах в охранных зонах ЛЭП. Несмотря на постоянные напоминания со стороны энергетиков, нерадивые и безответственные хозяйственники продолжают подвергать риску жизни рабочих и угрожают работе энергообъектов.

Любые незаконные действия (проникновение в распределительные пункты, трансформаторные подстанции, силовые щитки, а также нарушение границ охранных зон ЛЭП) смертельно опасны для жизни!

Без письменного согласования с энергоснабжающей организацией в охранной зоне ЛЭП запрещено производство любых видов работ. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении охранных зон, могут понести как административную, так и уголовную ответственность – в случае, если нанесен значительный материальный ущерб, либо ущерб жизни и здоровью человека.

В ПАО "Кубаньэнерго" работает телефон горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).