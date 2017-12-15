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Отраслевые новости: В мире

В операционной зоне SPP зафиксирован новый рекорд нагрузки ветровой генерации

В операционной зоне SPP зафиксирован новый рекорд нагрузки ветровой генерации

15 декабря 2017, 14:59
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Американская корпорация Southwest Power Pool (SPP) 4 декабря 2017 г. зафиксировала рекордную долю ВИЭ-генерации в общей нагрузке генерации для своей операционной зоны.

Так, в 5:20 утра доля ветровой генерации составила 56,25 % в суммарном объеме нагрузки – 13 271 МВт из 23 591 МВт. Одновременно был достигнут рекорд для ВИЭ-генерации в целом за счет дополнительной загрузки гидрогенерации в объеме 467 МВт. При этом суммарная нагрузка генерации на базе ВИЭ составила 58,23 % от общей нагрузки в операционной зоне.

В тот же день в 7:55 утра был также зафиксирован абсолютный максимум нагрузки ветровой генерации, составивший 13 588 МВт, что также стало новым рекордным показателем для зоны SPP.

Компания: АО "СО ЕЭС"
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