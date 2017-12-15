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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За 11 месяцев 7783 абонента АО "Калмэнергосбыт" погасили долги, не дожидаясь ввода ограничений

За 11 месяцев 7783 абонента АО Калмэнергосбыт погасили долги, не дожидаясь ввода ограничений

15 декабря 2017, 17:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГОСБЫТ

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В АО "Калмэнергосбыт" (входит в группу компаний "Россети") проанализировали проведенную в ноябре и за 11 месяцев 2017 года работу по введению ограничений (отключений) потребителей-неплательщиков. По данным регионального гарантирующего поставщика, в ноябре было подано в сетевые энергокомпании 730 заявок на ограничение (отключение) режима энергоснабжения неплательщиков, в том числе 186 заявок - на юридических лиц и 544 заявки - на бытовых потребителей. Суммарная задолженность этих неплательщиков перед АО "Калмэнергосбыт" превысила 6 млн рублей, в том числе долги юридических лиц – 5,1 млн рублей, физических лиц – 0,9 млн рублей.

Всего из поданных 730 заявок сетевые компании произвели фактические отключения 64 потребителей-должников, в том числе 5 юридических лиц и 59 бытовых абонентов.

Благодаря адресной информационно-разъяснительной работе специалистов энергокомпании 181 юридическое лицо и 485 физических лиц из числа должников погасили имеющуюся задолженность в размере 5,5 млн рублей, не дожидаясь ввода ограничений энергоснабжения.

Всего за 11 месяцев 2017 года региональный гарантпоставщик направил в сетевую энергокомпанию 8727 заявок на ограничение (отключение) злостных неплательщиков, чья суммарная задолженность составляла 61,64 млн рублей. В указанный период поданные на ограничение (отключение) потребители внесли в кассу АО "Калмэнергосбыт" 55,58 млн рублей.

АО "Калмэнергосбыт" напоминает: если задолженность абонента превышает два ежемесячных норматива потребления, должнику направляется уведомление о дате намеченного отключения, при этом ему предоставляется месяц, чтобы произвести сверку задолженности и ее оплату.

"После повторного уведомления вводится ограничение энергоснабжения, которое будет возобновлено только после полного погашения долга за потребленную электроэнергию и оплаты технологического подключения к сетям", - сообщил заместитель управляющего директора по реализации электроэнергии АО "Калмэнергосбыт" Юрий Мельник.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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