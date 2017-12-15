За 11 месяцев 7783 абонента АО "Калмэнергосбыт" погасили долги, не дожидаясь ввода ограничений

В АО "Калмэнергосбыт" (входит в группу компаний "Россети") проанализировали проведенную в ноябре и за 11 месяцев 2017 года работу по введению ограничений (отключений) потребителей-неплательщиков. По данным регионального гарантирующего поставщика, в ноябре было подано в сетевые энергокомпании 730 заявок на ограничение (отключение) режима энергоснабжения неплательщиков, в том числе 186 заявок - на юридических лиц и 544 заявки - на бытовых потребителей. Суммарная задолженность этих неплательщиков перед АО "Калмэнергосбыт" превысила 6 млн рублей, в том числе долги юридических лиц – 5,1 млн рублей, физических лиц – 0,9 млн рублей.

Всего из поданных 730 заявок сетевые компании произвели фактические отключения 64 потребителей-должников, в том числе 5 юридических лиц и 59 бытовых абонентов.

Благодаря адресной информационно-разъяснительной работе специалистов энергокомпании 181 юридическое лицо и 485 физических лиц из числа должников погасили имеющуюся задолженность в размере 5,5 млн рублей, не дожидаясь ввода ограничений энергоснабжения.

Всего за 11 месяцев 2017 года региональный гарантпоставщик направил в сетевую энергокомпанию 8727 заявок на ограничение (отключение) злостных неплательщиков, чья суммарная задолженность составляла 61,64 млн рублей. В указанный период поданные на ограничение (отключение) потребители внесли в кассу АО "Калмэнергосбыт" 55,58 млн рублей.

АО "Калмэнергосбыт" напоминает: если задолженность абонента превышает два ежемесячных норматива потребления, должнику направляется уведомление о дате намеченного отключения, при этом ему предоставляется месяц, чтобы произвести сверку задолженности и ее оплату.

"После повторного уведомления вводится ограничение энергоснабжения, которое будет возобновлено только после полного погашения долга за потребленную электроэнергию и оплаты технологического подключения к сетям", - сообщил заместитель управляющего директора по реализации электроэнергии АО "Калмэнергосбыт" Юрий Мельник.