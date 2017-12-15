Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" получил награду за высокий уровень организации работы с молодежью

В Перми состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию Координационного совета работающей молодежи города. В рамках мероприятия прошло награждение наиболее активных молодежных советов, работающих на предприятиях Перми. Среди отмеченных – и филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго".

В благодарственном письме, подписанным заместителем главы администрации города Перми В.М.Торчинским и председателем Координационного совета работающей молодежи Перми Л.И.Радостевой, и адресованном руководителю "Пермэнерго" В.А.Локтину, в частности, говорится: "Выражаем Вам искреннюю благодарность за поддержку и содействие развитию молодежного движения на Вашем предприятии, а также плодотворное сотрудничество с Координационным советом работающей молодежи города Перми. Поддерживая инициативы молодежи, помогая реализовывать молодежные проекты, Вы не только укрепляете корпоративную культуру предприятия, но и содействуете социально-экономическому развитию города".

Координационный совет работающей молодежи был создан в 2007 году по инициативе комитета по молодежной политике администрации Перми. Он объединяет 43 молодежных совета предприятий и организаций города. Основной целью Совета является координация деятельности структур по работе с молодежью на предприятиях, обмен опытом, помощь в организации молодежных движений, советов на предприятиях. В рамках работы Совета в городе проходят чемпионат по интеллектуальным играм, фестиваль-слет работающей молодежи, творческие конкурсы для молодых семей, молодежный фестиваль КВН "Мы вместе" и другие мероприятия. Советом практикуется проведение заседаний в формате выездных совещаний на предприятиях города. Данный формат позволяет полнее ознакомиться с историей предприятия, деятельностью молодежной организации, опытом по реализации молодежных социальных программ. Одно из таких мероприятий прошло и в филиале ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго". Сегодня на предприятии работает почти 5 тысяч человек. Из них 1,8 тысячи – в возрасте до 35 лет.

Совет молодых специалистов филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" реализует различные корпоративные программы и проекты, направленные на развитие творческой активности, интеллектуального потенциала молодых энергетиков, содействие их карьерному и профессиональному росту.