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Отраслевые новости: Энергетика

АО "ОЭК" обеспечило технологическое присоединение храма иконы Божией Матери "Живоносный источник"

АО ОЭК обеспечило технологическое присоединение храма иконы Божией Матери Живоносный источник

19 декабря 2017, 14:47
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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АО "Объединенная энергетическая компания" обеспечило технологическое присоединение к электрическим сетям храма иконы Божией Матери "Живоносный Источник", расположенный в районе Косино на Святом озере.

В рамках работ по электроснабжению объекта специалистами Восточного района электрических сетей (РЭС) АО "ОЭК" была произведена реконструкция трансформаторной подстанции с заменой двух распределительных устройств (РУ) 0,4 кВ и подано напряжение на энергопринимающие устройства храма.

"Своевременное выполнение работ по технологическому присоединению общественно-значимых и историко-культурных объектов является одним из приоритетных направлений в работе АО "ОЭК", - отметил начальник Восточного РЭС Рафик Гаффаров. - Мы стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы все работы по подключению таких объектов выполнялись в кратчайшие сроки".

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"
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