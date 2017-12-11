АО "ОЭК" обеспечило технологическое присоединение храма иконы Божией Матери "Живоносный источник"

АО "Объединенная энергетическая компания" обеспечило технологическое присоединение к электрическим сетям храма иконы Божией Матери "Живоносный Источник", расположенный в районе Косино на Святом озере.

В рамках работ по электроснабжению объекта специалистами Восточного района электрических сетей (РЭС) АО "ОЭК" была произведена реконструкция трансформаторной подстанции с заменой двух распределительных устройств (РУ) 0,4 кВ и подано напряжение на энергопринимающие устройства храма.

"Своевременное выполнение работ по технологическому присоединению общественно-значимых и историко-культурных объектов является одним из приоритетных направлений в работе АО "ОЭК", - отметил начальник Восточного РЭС Рафик Гаффаров. - Мы стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы все работы по подключению таких объектов выполнялись в кратчайшие сроки".