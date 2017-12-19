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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак принял участие в заседании Совета директоров ПАО "НК "Роснефть"

Александр Новак принял участие в заседании Совета директоров ПАО НК Роснефть

19 декабря 2017, 16:07
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, РОСНЕФТЬ

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в заседании Совета директоров ПАО "НК "Роснефть".

По итогам заседания Совет директоров одобрил Стратегию "Роснефть-2022", ориентированную на внедрение передовых управленческих подходов, новых технологий и повышение отдачи существующих активов компании, а также утвердил план финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НК "Роснефть" на 2018-2019 годы и ключевые параметры Программы развития Самотлорского месторождения.

Справочно:

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак являлся членом Совета директоров ПАО "НК "Роснефть" с 2015 года по июнь 2017 года, 29 сентября 2017 года вновь избран членом Совета директоров ПАО "НК "Роснефть" решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "НК "Роснефть".

Компания: Министерство энергетики РФ
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