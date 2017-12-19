Более 1 ГВт новых солнечных станций и другие рекорды Австралии в 2017

На конец ноября 2017 года Австралия уже построила солнечные станции совокупной мощностью 1 ГВт, а к концу года должна побить рекорд, поставленный в 2012, если верить данным, опубликованным аналитиками SunWiz.

Специалисты SunWiz опубликовали доклад, в котором выделили 10 рекордов в солнечной энергетике, которые были побиты в этом году, включая 1 ГВт солнечных ферм — впервые Австралия добилась такого результата столь быстро. Большая часть этих новых станций (почти 90%) вырабатывают менее 100 кВт энергии.

К концу года, говорится в докладе, общая мощность должна достигнуть 1,05 — 1,10 ГВт. Единственный раз, когда годовая мощность новых солнечных станций превзошла уровень 1 ГВт, был в 2012 году, и SunWiz надеется, что этот рекорд — 1,058 ГВт — будет побит до конца года.

Другой рекордный показатель этого года — объем коммерческих солнечных крыш. Уже установлено 285 МВт в категории от 10 до 100 кВт. Предыдущий рекорд — 228 МВт в 2016. Также в ноябре было выдано рекордное число так называемых "малых технологических сертификатов" (STC), которые получают жители Австралии при покупке системы возобновляемой энергии.

К другим достижениям этого года относится самое высокое число фотоэлементов, зарегистрированное в Новом Южном Уэльсе и рекордный средний размер системы в категории менее 100 кВт (6,7 кВт/систему), сообщает Clean Technica.

1 декабря в Южной Австралии была официально запущена самая крупная на данный момент литий-ионная батарея в мире мощностью 100 МВт, установленная на спор компанией Tesla.

Хайтек