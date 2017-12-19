Приказом Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака с 19 декабря 2017 года директором Департамента переработки нефти и газа Минэнерго России назначен Антон Рубцов.

В числе основных функций Директора Департамента переработки нефти и газа – формирование предложений по выработке и реализации государственной политики в сфере нефтеперерабатывающей промышленности, магистральных трубопроводов нефти и продуктов ее переработки, газоснабжения и газораспределения, а также нефтехимической промышленности.

В последние годы Антон Рубцов отвечал за реализацию консалтинговых проектов и аналитическую поддержку органов государственной власти в отраслях ТЭК в VYGON Consulting, до этого занимал должность руководителя по "Стратегии и развитию бизнеса" в Энергетическом центре Московской школы управления СКОЛКОВО, а также возглавлял Управление аналитического обеспечения в сфере государственного регулирования ОАО "Газпром нефть", работал в блоке Стратегия и развитие бизнеса ТНК-ВР, был аналитиком по нефти и газу инвестиционной компании Rye, Man & Gor securities. С отличием окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности "Инвестиционный менеджмент".