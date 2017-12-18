Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья продолжают работать в усиленном режиме

В связи с неблагоприятным метеопрогнозом в 15 филиалах электросетевых компаний - "Костромаэнерго", "Тамбовэнерго", "Курскэнерго", "Брянскэнерго", "Липецкэнерго", "Орелэнерго", "Смоленскэнерго", "Ярэнерго", "Белгородэнерго" (все МРСК Центра) и "Рязаньэнерго", "Ивэнерго", "Кировэнерго", "Владимирэнерго", "Калугаэнерго" и "Тулэнерго" (все МРСК Центра и Приволжья) - продолжает действовать режим повышенной готовности.

Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Мобилизован и находится на дежурстве оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Все происходившие в течение минувших суток точечные повреждения сетей, вызванные ветром, мокрым снегом и дождем, устранялись в оперативном порядке. На данный момент серьезных технологических нарушений в сетях не зафиксировано.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы в Тверской области, где позавчера из-за циклона, сопровождавшегося резким переходом температуры воздуха от плюсовых значений к минусовым и образованием сильной наледи на проводах были зафиксированы технологические нарушения. Энергетики оперативно взяли ситуацию под контроль. В филиале "Тверьэнерго" незамедлительно был введен особый режим работы, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. На пике восстановительных работ в них участвовала 81 бригада, в том числе оперативно переброшенные по решению руководства МРСК Центра бригады Ярэнерго, Костромаэнерго, Смоленскэнерго, Брянскэнерго, Курскэнерго. В настоящий момент энергетики устраняют локальные отключения в отдельных населенных пунктах региона, в том числе по индивидуальным заявкам потребителей.

Аналогично, ночью неблагоприятные погодные условия вызвали локальные технологические нарушения в ряде населенных пунктов Суворовского, Тепло-Огаревского, Киреевского, Ленинского и Щекинского районов Тульской области. Оперативный персонал Тулаэнерго немедленно был направлен к местам повреждения сетей. В проведении работ были заняты 18 бригад (51 человек, 20 единиц техники). В первую очередь было организовано восстановление электроснабжения социально значимых объектов. Для этих целей были задействованы 6 резервных источников электроснабжения мощностью по 100 кВт. В настоящее время восстановительные работы в электросетевом комплексе Тульской области завершены.

Режим повышенной готовности в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья будет действовать вплоть до полной стабилизации метеообстановки. В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья" могут быть привлечены 2 817 бригад в составе более 14 тысяч человек, 5148 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций.

Также в распоряжении энергетиков находятся около полутора тысяч резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью около 49 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

Контакт-центры энергокомпаний в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по бесплатным прямым номерам:

МРСК Центра: 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Teleram и Viber.

МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00, а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram и Viber.