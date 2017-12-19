Энергетики ПАО "МРСК Волги" продолжают борьбу с гололедом на проводах

В западных районах Пензенской области продолжаются масштабные работы по устранению гололедных отложений на проводах участков ВЛ. В них, помимо бригад служб высоковольтных линий и распределительных сетей филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Пензаэнерго" принимают участие их коллеги из филиалов "Самарские распределительные сети", "Саратовские распределительные сети", "Ульяновские распределительные сети", "Мордовэнерго" и "Оренбургэнерго". В настоящее время работы по устранению гололеда с 10 ВЛ 10 кВ в Пачелмском, Белинском и Тамалинском районах Сурского края проводят 25 бригад электроэнергетиков.

Применяемая уже несколько лет подряд практика концентрации мобильных бригад ПАО "МРСК Волги" в "горячих точках" является залогом оперативного устранения последствий стихии и восстановления электроснабжения потребителей.

По сведениям метеорологов, неблагоприятные погодные условия сохранятся на территории пензенского региона в ближайшие несколько дней. В некоторых западных районах в настоящее время продолжают выпадать осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега при отрицательных температурах наружного воздуха. В связи с этим, вероятны аварийные отключения электроэнергии. При первых сигналах о повреждениях ВЛ, мобильные бригады ПАО "МРСК Волги" будут направлены на восстановление электроснабжения.

Энергетики предупреждают об опасности приближения к оборванным проводам; о случаях обрывов проводов в целях скорейшего восстановления электроснабжения сообщать по телефону горячей линии 8 800 775 16 42 или в РЭС по месту обнаружения оборванного провода.

