"Каббалкэнерго" перевыполнил план по снижению потерь

Филиал МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" (входит в группу компаний "Россети") перевыполнил задачу по снижению потерь электроэнергии в сетях по итогам ноября и в целом с начала года. Фактические потери в ноябре составили 14,9%. Это на 2,12% ниже расчетного плана, в соответствии с чем удалось "сэкономить" порядка 3 млн кВт.ч.

При отпуске в сеть с начала года по ноябрь включительно 1 млрд 392 млн кВт.ч полезный отпуск составил 1 млрд 190,3 млн кВт.ч. и увеличился по сравнению с 2016 г. на 32 млн кВ.ч электроэнергии.

Потери, с учетом семи арендованных участков коммунальных сетей, составили 14,49%: это на 0,74% ниже плана и на 0,67% ниже прошлогоднего показателя 11 месяцев.

Ежегодно уровень допустимых потерь в сетях филиала энергокомпании снижается благодаря комплексу мероприятий. Это ремонт и техническое обслуживанию сетей, совершенствование системы и анализа энергопотребления, пресечение незаконного использования электроэнергии потребителями и многое другое.

Для снижения сверхнормативных потерь, исключения несанкционированных подключений, воровства электроэнергии особое внимание уделяется рейдовой работе.

Энергетики анализируют объемы потребления у абонентов, проводят контрольные съемы показаний приборов учета, осуществляют их техническую проверку, выносят приборы учета на фасады зданий, проводят замену "голого" провода на СИП.

Силами персонала, в том числе с привлечением представителей правоохранительных органов, администраций муниципальных образований, проводятся рейды. Все нарушения со стороны потребителей фиксируются.

Комплексная работа помогает предотвратить перегрузку в сетях, не допускать ухудшения качества энергоснабжения, снижает риски возникновения нештатных аварийных ситуаций, что наиболее актуально в зимний период пиковых нагрузок.

Филиал МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" напоминает потребителям: за незаконное пользование электроэнергией действующее законодательство РФ предусматривает серьезную ответственность, вплоть до уголовной в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Самовольные подключения к электрическим сетям и вмешательство в работу приборов учета не только негативно влияют на электроснабжение, так как существует прямая взаимосвязь между хищением электроэнергии и нестабильным напряжением, но и представляют собой прямую угрозу жизни и здоровью людей.