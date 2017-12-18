 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" поделилось опытом технологического присоединения с уральскими коллегами

Ленэнерго поделилось опытом технологического присоединения с уральскими коллегами

19 декабря 2017, 16:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

Обсудить на форуме

168 просмотров

В Центре обслуживания клиентов (ЦОК) ПАО "Ленэнерго" прошла рабочая встреча электросетевой компании с представителями Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Советник генерального директора ПАО "Ленэнерго" по взаимодействию с клиентами Снежана Китаева рассказала коллегам-энергетикам о достижениях компании по повышению доступности электросетевой инфраструктуры и познакомила с нововведениями, позволяющими сделать процесс подключения к сетям проще и прозрачнее для заявителя.

Представителям министерств презентовали успешную практику параллельного заключения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и договора электроснабжения с АО "Петербургская сбытовая компания".

"Компания активно работает над упрощением процедуры подключения. Петербург стал первым регионом России, завершившим внедрение целевой модели по подключению к электроснабжению. Это позволяет сделать процесс подключения максимально удобным для заявителей, снижает этапность и сроки подключения. Сегодня мы подключаем в среднем за 70 дней", — рассказала Снежана Китаева.

В мероприятии приняли участие представители топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и отдела реализации градостроительной политики Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!