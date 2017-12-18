"Ленэнерго" поделилось опытом технологического присоединения с уральскими коллегами

В Центре обслуживания клиентов (ЦОК) ПАО "Ленэнерго" прошла рабочая встреча электросетевой компании с представителями Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Советник генерального директора ПАО "Ленэнерго" по взаимодействию с клиентами Снежана Китаева рассказала коллегам-энергетикам о достижениях компании по повышению доступности электросетевой инфраструктуры и познакомила с нововведениями, позволяющими сделать процесс подключения к сетям проще и прозрачнее для заявителя.

Представителям министерств презентовали успешную практику параллельного заключения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и договора электроснабжения с АО "Петербургская сбытовая компания".

"Компания активно работает над упрощением процедуры подключения. Петербург стал первым регионом России, завершившим внедрение целевой модели по подключению к электроснабжению. Это позволяет сделать процесс подключения максимально удобным для заявителей, снижает этапность и сроки подключения. Сегодня мы подключаем в среднем за 70 дней", — рассказала Снежана Китаева.

В мероприятии приняли участие представители топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и отдела реализации градостроительной политики Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.