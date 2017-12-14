Не нарушай правила – тебя ждут дома: в "Самарских РС" прошла неделя охраны труда

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Самарские распределительные сети" прошла неделя охраны труда. Программа включала в себя весь комплекс мер по обеспечению безопасных условий труда работников предприятия - как теоретическую, так и практическую часть. Целью данного мероприятия является предупреждение производственного травматизма и повышение культуры производства на объектах электроэнергетики.

В течение 5 дней прошли выездные совещания с участием директора филиала, заместителя директора – главного инженера, первых руководителей производственных отделений (ПО) и районов электрических сетей. Каждый день был посвящен конкретной тематике – соблюдению правил охраны труда и проверке безопасного содержания территорий, оборудования, зданий и сооружений, безопасной организации работ в электроустановках, наличию у персонала средств индивидуальной и коллективной защиты, разбору несчастных случаев на производстве в сторонних компаниях, безопасности на автотранспорте, оформлению производственно-технической документации, в том числе оперативной. Дополнительно проводилась проверка знаний персоналом правил и норм действующей документации.

Работа энергетиков "Самарских распределительных сетей" связана с высоким напряжением и смертельными рисками. От качества подготовки персонала, укомплектованности средствами защиты, знаний и грамотной организации труда зависят их жизнь и здоровье. Неделя охраны труда призвана еще раз акцентировать внимание на ответственном отношении к производственной безопасности, сохранении здоровья персонала, соответствии действующим стандартам по охране труда и улучшении условий работы.