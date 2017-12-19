Новая Москва на шаг ближе к созданию Smart Grid

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (входит в ГК "Россети") повышает надежность оперативно-технологического управления сетевого комплекса Новой Москвы. В рамках целевой программы на 8 высоковольтных подстанциях, 23 трансформаторных подстанциях (ТП) и 65 распределительных пунктах (РП) устанавливаются современные комплексы телемеханики.

На трех подстанциях (ПС) – "Кузнецово", "Леоново", "Передельцы" – системы телемеханики уже введены в опытную эксплуатацию. До конца года будут завершены испытания на ПС "Бараново", "Емцово", "Есино", "Кокошкино", "Рязаново". В работу комплексы телемеханики будут включены весной 2018 года, что существенно повысит надежность и скорость передачи по каналам связи больших объемов информации о работе оборудования ПС и линий электропередачи.

До конца декабря энергетиками Комплекса городского хозяйства Москвы будут смонтированы системы на всех 23 приоритетных ТП, участвующих в схемах резервирования сети. Это электроустановки, от которых запитаны социально-значимые потребители, объекты жизнеобеспечения, густонаселенные жилые застройки. Также задействованы энергообъекты, расположенные в труднодоступных для оперативного обслуживания местах, удаленные от базы на 20 км и более.

Выполнены проектно-изыскательские работы для 65 РП, строительство комплексов телемеханики в них запланировано на следующий год. Новое оборудование обеспечит наблюдаемость процесса распределения и потребления электроэнергии в сетях, позволит перераспределять мощности и контролировать качество электроэнергии, производить мониторинг работоспособности устройств и просматривать информацию о потреблении электроэнергии по каждому счетчику в режиме реального времени, а также архивировать данные, удаленно включать и отключать абонентов и многое другое.

"Реализация программы решает ряд ключевых задач. Во-первых, повысится надежность энергосистемы и снизится время восстановления электроснабжения потребителей. Во-вторых, комплексы телемеханики обеспечат полную наблюдаемость и управляемость сетевым хозяйством. Таким образом, мы станем на шаг ближе к созданию на территории Новой Москвы "умных сетей" (Smart Grid), важной составной частью которых является система телемеханики", - говорит главный инженер филиала "Новая Москва" Александр Степанов.

Ранее, в 2015 году в рамках данной целевой программы были реконструированы диспетчерские щиты Троицкого и Московского РЭС, построен новый диспетчерский пункт филиала. Они оснащены самым передовым оборудованием. Благодаря телемеханике на видеокубах отображается состояния того или иного объекта, диспетчеры могут прогнозировать развитие технологических нарушений, оперативно выполнить необходимые действия.