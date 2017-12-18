Новинки ассортимента светодиодных ламп

В рамках развития направления светодиодных источников света Группа компаний IEK расширяет ассортимент светодиодных ламп. Модельный ряд пополнили популярные у потребителей лампы типа "таблетка" с цоколем GX53: 12 и 15 Вт.

Срок службы светодиодных ламп IEK® не менее 30 000 часов. Современные материалы корпуса и электронные компоненты гарантируют их бесперебойную работу в течение всего срока службы. Лампы соответствуют запросам потребителей, которым важно сочетание энергоэффективности с разумной ценой.

Технические характеристики светодиодных ламп IEK®

Цветовая температура, К: 3000 и 4000;

3000 и 4000; Световая отдача, лм/Вт: до 90;

до 90; Диапазон рабочих температур, °С: от —40 до +45.

Светодиодные лампы IEK® выпускаются в яркой индивидуальной упаковке, выгодно выделяющей их на полках.

Широкий ассортимент, стабильное качество и конкурентоспособная цена светодиодных ламп IEK обеспечат высокий спрос на новую продукцию и прибыльные продажи.

Для удобства работы с новинками предлагаем информационную листовку.