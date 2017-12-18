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Новости компаний

Новинки ассортимента светодиодных ламп

Новинки ассортимента светодиодных ламп

19 декабря 2017, 16:24
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK, СВЕТОДИОДЫ

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В рамках развития направления светодиодных источников света Группа компаний IEK расширяет ассортимент светодиодных ламп. Модельный ряд пополнили популярные у потребителей лампы типа "таблетка" с цоколем GX53: 12 и 15 Вт.

Срок службы светодиодных ламп IEK® не менее 30 000 часов. Современные материалы корпуса и электронные компоненты гарантируют их бесперебойную работу в течение всего срока службы. Лампы соответствуют запросам потребителей, которым важно сочетание энергоэффективности с разумной ценой.

Технические характеристики светодиодных ламп IEK®

  • Цветовая температура, К: 3000 и 4000;
  • Световая отдача, лм/Вт: до 90;
  • Диапазон рабочих температур, °С: от —40 до +45.

Светодиодные лампы IEK® выпускаются в яркой индивидуальной упаковке, выгодно выделяющей их на полках.

Широкий ассортимент, стабильное качество и конкурентоспособная цена светодиодных ламп IEK обеспечат высокий спрос на новую продукцию и прибыльные продажи.

Для удобства работы с новинками предлагаем информационную листовку.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK
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