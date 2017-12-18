Новинки ассортимента светодиодных ламп

Встречай весну с нами
19 декабря 2017, 16:24
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK, СВЕТОДИОДЫ
В рамках развития направления светодиодных источников света Группа компаний IEK расширяет ассортимент светодиодных ламп. Модельный ряд пополнили популярные у потребителей лампы типа "таблетка" с цоколем GX53: 12 и 15 Вт.
Срок службы светодиодных ламп IEK® не менее 30 000 часов. Современные материалы корпуса и электронные компоненты гарантируют их бесперебойную работу в течение всего срока службы. Лампы соответствуют запросам потребителей, которым важно сочетание энергоэффективности с разумной ценой.
Технические характеристики светодиодных ламп IEK®
Светодиодные лампы IEK® выпускаются в яркой индивидуальной упаковке, выгодно выделяющей их на полках.
Широкий ассортимент, стабильное качество и конкурентоспособная цена светодиодных ламп IEK обеспечат высокий спрос на новую продукцию и прибыльные продажи.
Для удобства работы с новинками предлагаем информационную листовку.