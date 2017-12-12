"РОССКАТ" провел в городе Томск "НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ: повышение эксплуатационных характеристик нефтепогружного кабеля"

13 декабря компания "РОССКАТ" совместно с "Томским политехническим университетом" провела форум для нефтегазодобываюх и сервисных предприятий.

В ходе форума технические специалисты "РОССКАТ" рассказали о новых разработках завода в области нефтепогружного кабеля.

Хотелось бы отметить, что повышенный интерес со стороны участников был вызван к докладам Томского политехнического университета об "Исследовании стойкости изоляции нефтепогружных кабелей к электрическим нагрузкам в электроприводах насосов с частотными преобразователями" и "Проблемы высоковольтных испытаний изоляции нефтепогружных кабелей".

Завершением форума стал доклад ПК "Севкабель" о некачественной кабельно-проводниковой продукции на рынке и проекте "Кабель без опасности", который направлен на борьбу с контрафактной кабельно-проводниковой продукцией.