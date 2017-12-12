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"РОССКАТ" провел в городе Томск "НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ: повышение эксплуатационных характеристик нефтепогружного кабеля"

РОССКАТ, форум, Севкабель, кабель, нефтепогружной кабель

РОССКАТ, форум, Севкабель, кабель, нефтепогружной кабель

РОССКАТ, форум, Севкабель, кабель, нефтепогружной кабель

РОССКАТ, форум, Севкабель, кабель, нефтепогружной кабель

13 декабря компания "РОССКАТ" совместно с "Томским политехническим университетом" провела форум для нефтегазодобываюх и сервисных предприятий.

В ходе форума технические специалисты "РОССКАТ" рассказали о новых разработках завода в области нефтепогружного кабеля.

Хотелось бы отметить, что повышенный интерес со стороны участников был вызван к докладам Томского политехнического университета об "Исследовании стойкости изоляции нефтепогружных кабелей к электрическим нагрузкам в электроприводах насосов с частотными преобразователями" и "Проблемы высоковольтных испытаний изоляции нефтепогружных кабелей".

Завершением форума стал доклад ПК "Севкабель" о некачественной кабельно-проводниковой продукции на рынке и проекте "Кабель без опасности", который направлен на борьбу с контрафактной кабельно-проводниковой продукцией.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "РОССКАТ"
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