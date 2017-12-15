РУСАЛ получил награду за поддержку и развитие сотрудничества с вузами

ОК РУСАЛ получил награду 2-х Министерств - Образования и науки РФ и Промышленности и торговли РФ за наилучшие показатели совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов и лучшее взаимодействие с университетами в рамках Федеральных целевых программ.

Награду техническому директору ОК РУСАЛ Виктору Манну вручила министр образования РФ Ольга Васильева.

"Стратегическая цель нашей компании – быть самым эффективным и экологичным производителем алюминия в мире. Для ее достижения РУСАЛ инвестирует в развитие собственной инженерно-технологической базы, разработку инновационных технологий и продуктов, а также модернизацию предприятий. Конечно, значительное место в данном направлении занимает взаимодействие с ведущими российскими вузами и научными институтами, при участии которых разрабатываются новые или адаптируются уже используемые подходы и технологии. Взаимодействие с ВУЗами в проектах - это основная платформа, где совместными усилиями, кроме технологических задач, решается задача подготовки и роста ключевых компетенций и специалистов для участия в дальнейшем продвижении и эксплуатации прорывных технологий. Мы признательны, что коллеги и эксперты высоко оценили наши проекты", - сказал, принимая награду, Виктор Манн.

Ряд программ реализуется на условиях совместного финансирования со стороны государства, в том числе посредством субсидий и грантов Министерства образования и науки, а также Минпромторга РФ.

Одним из самых перспективных и масштабных является сотрудничество ОК РУСАЛ с НИТУ "МИСиС, ведущим российским технологическим вузом, совместно с которым в начале 2017 года был создан новый институт в структуре университета — Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ). Основные направления деятельности Института направлены на создание новых материалов для высокотехнологичных отраслей (авиастроение, кораблестроение, автомобильная промышленность), разработку аддитивных технологий и металломатричных алюминиевых композитов, а также источников тока на основе алюминия (алюминий-ионные аккумуляторы).

Более того, РУСАЛ активно развивает сотрудничество с ведущими вузами страны, которые занимаются профессиональной подготовкой специалистов горнодобывающей и металлургической отрасли. Со многими уже работают и открываются совместные базовые кафедры- в ИрНИТУ, СФУ, МГУ и т.д