Росэнергоатом: на ПАТЭС "Академик Ломоносов" завершена одна из ключевых операций года - постановка на валоповорот обеих турбин

В Санкт-Петербурге завершился один из важнейших этапов подготовки к эксплуатации единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" - постановка на валоповорот турбин плавучего энергоблока (ПЭБ).

Успешное выполнение данной операции подтверждает, что монтаж обеих турбин выполнен правильно и оборудование полностью готово к работе.

19 декабря 2017 г. специалисты ООО "Балтийский завод - Судостроение" (ООО "БЗС"), где проходят плановые швартовные испытания объекта, осуществили операцию по проворачиванию ротора второй паротурбинной установки левого борта. Несколькими днями ранее такая же технологическая операция была осуществлена на правом борту судна.

Она выполнялась по штатной схеме - от валоповоротного устройства, которое приводится в действие от электродвигателя, и вращает валопровод со скоростью 7 оборотов в минуту. Основное назначение валоповоротного устройства - предотвращение термического прогиба роторов турбины в период ее пуска и останова.

Еще на этапе подготовки турбоагрегата к постановке на валоповорот был проведен целый комплекс технических работ, обеспечивающих готовность механического и электротехнического оборудования вспомогательных систем турбины.

По словам зам.руководителя Дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС Дмитрия Алексеенко, постановка на валоповорот прошла успешно, без замечаний. "Специалисты тщательно проверили правильность сборки и центровки всех элементов проточной части турбин, а также соответствия их осей с валом турбогенераторов. Никаких задеваний во время проворачивания роторов ПТУ не обнаружено. Обе турбины смонтированы в соответствии с действующими правилами и нормами", - рассказал он.

В свою очередь руководитель Дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС Виталий Трутнев подчеркнул: "Постановка на валоповорот обеих турбин ПЭБ демонстрирует его высокую техническую готовность к эксплуатации. Это важное для нас событие, которое завершило большой комплекс работ, связанных с монтажом всех элементов двух турбин и генераторов ПЭБ. И большая заслуга в их успешном окончании принадлежит высококвалифицированным специалистам как ООО "БЗС", так и Калужского турбинного завода, которые принимали непосредственное участие в проведении данных испытаний".

До конца 2017 года планируется продолжить испытания систем и оборудования ПЭБ на проектных параметрах. После их завершения и выполнения работ по подготовке ПЭБ к транспортировке, весной 2018 г. его отбуксируют в г. Мурманск на площадку ФГУП "Атомфлот", где осенью 2018 г. состоится загрузка ядерного топлива в реактор и физический пуск ПЭБ.