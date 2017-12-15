"Россети" вошли в число лидеров среди госкомпаний Национального рейтинга прозрачности закупок 2017

6 декабря в Торгово-промышленной палате состоялась XI Ежегодная торжественная церемония подведения итогов проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок 2017". Компания "Россети" в очередной раз вошла в число лидеров среди госкомпаний в категории "Гарантированная прозрачность".

По итогам проведенного мониторинга центром НРПЗ было проанализировано более 3 млн процедур сектора государственных заказчиков общим объемом 6,45 трлн рублей, а так же порядка 2 млн процедур сегмента заказчиков 223-ФЗ объемом 39,21 трлн рублей.

Для оценки компаний использовались данные, характеризующие степень информационной открытости и регламентированности закупочной деятельности, в планируемых закупках и заключенных договоров на официальном сайте заказчика и других открытых источниках,

а также степень использования конкурентных процедур.

"Россети" уделяют особое внимание повышению информационной открытости и доступа участников к закупочным процедурам группы компаний. Преимущественно закупки проводятся в электронной форме – 98,8% от общего числа. Отдельно стоит отметить среднее число участников процедур, которое составило порядка 4,6.

Не менее важной для компании "Россети" является реализация задачи Правительства России по увеличению среди участников закупочных процедур количества представителей малого и среднего предпринимательства. За 9 месяцев эта цифра в по группе компаний "Россети" увеличилась до 65%, и составила 150 млрд. рублей, что на 15 % выше аналогичного периода прошлого года. Закупки только по результатам спецторгов составили 59 млрд. рублей, против 41 млрд. рублей в 2016 году.

"В 2018 году компанией "Россети" будет продолжена работа по совершенствованию системы закупочных процедур. И, несомненно, в соответствии с задачами, которые ставят перед нами, как госкомпании, Президент России Владимир Путин и Правительство Российской Федерации, мы будем уделять особое внимание по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства и расширению их доступа к закупкам группы компаний", - подчеркнул директор департамента закупочной деятельности компании "Россети" Юрий Зафесов.