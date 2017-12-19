СМИ: Бывший владелец шахты "Грамотеинская" требует от России $500 млн

Британская инвестгруппа Lehram Capital Investments требует от российских властей компенсировать убытки в 500 миллионов долларов за якобы незаконное лишение ее угольного актива в Кузбассе и планирует обратиться с иском в международный арбитраж, если соглашение не будет достигнуто за три месяца, пишет газета Financial Times со ссылкой на имеющиеся у нее документы.

По данным FT, юристы британской компании направили соответствующее письмо в министерство юстиции РФ на прошлой неделе. Lehram Capital утверждает, что в 2013 году ее при участии региональных властей незаконно лишили права собственности на угольную шахту "Грамотеинская" в Кузбассе, а контроль над ней перешел к структурам бизнесмена Александра Щукина. При этом попытки компании оспорить сделку провалились.

"Грамотеинская" до октября 2013 года входила в состав ОАО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" (группа Evraz), затем была продана Lehram. В декабре 2013 года в газете "Кузбасс", официальном печатном органе Кемеровской области, появилось сообщение, что "Грамотеинская" переходит под контроль Щукина.

Тогда же, в декабре 2013 года, по данным пресс-службы администрации Кемеровской области, гендиректор Lehram Игорь Рудык был взят под стражу и помещен в изолятор в связи с тем, что он, гражданин Казахстана, нелегально находился на территории России. В письме в Минюст Lehram утверждает, что Рудыка вынудили подписать документы о продаже шахты, сообщает Интерфакс.

Спустя 2 года, в декабре 2015 года Lehram обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с иском о признании недействительным заключенного в декабре 2013 года договора купли-продажи "Грамотеинской" с ООО "Завод по ремонту горно-шахтного оборудования". В ходе рассмотрения дела в кемеровском арбитраже в 2016 году представители Lehram настаивали на том, что нотариальное удостоверение сделки по продаже "Грамотеинской" было выполнено с нарушениями. Оспорить в суде действия нотариуса при продаже шахты Lehram не удалось.

Сейчас 100% ООО "Шахта "Грамотеинская", согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит кипрской Cyrith Holdings. В число ее директоров, согласно данным кипрского реестра, входит Ильдар Узбеков. Это зять Щукина, занимающийся управлением семейным капиталом, писал Forbes в 2014 году.

Производственная мощность "Грамотеинской" - 2,5 млн тонн энергетического угля в год.

Щукин является фигурантом уголовного дела о вымогательстве 51% акций другой кузбасской угледобывающей компании - разреза "Инской", которое возбудил в ноябре 2016 года Следственный комитет РФ, указав, что рыночная стоимость этого пакета составляет не менее 1 миллиарда рублей. Также по этому делу проходят бывший глава следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин, два его подчиненных, вице-губернаторы региона Алексей Иванов и Александр Данильченко, начальник департамента административных органов Кемеровской области Елена Троицкая и доверенное лицо Щукина - Геннадий Вернигор, сообщает ПРАЙМ.