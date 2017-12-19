Siemens меняет Тамань на Татарстан

Siemens за €380 млн построит в Татарстане ТЭЦ для "Нижнекамскнефтехима" (НКНХ) группы ТАИФ и поставит проекту две газовые турбины той самой модели, вокруг поставок которых в Крым летом разгорелся скандал. Тогда Siemens приостановила отгрузку генерирующего оборудования российским заказчикам, контролируемым государством. Но степень госконтроля над ТАИФ неочевидна, и, по данным источников “Ъ”, Siemens не сочла группу госкомпанией.

Siemens и входящий в группу ТАИФ "Нижнекамскнефтехим" в понедельник подписали контракт на строительство под ключ ТЭС для НКНХ, сообщила вчера немецкая компания. Контракт подписали гендиректор НКНХ Азат Бикмурзин и президент Siemens в России Дитрих Меллер в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова, вице-премьера Баварии Ильзе Айгнер, гендиректора ТАИФ Альберта Шигабутдинова и президента Siemens Джо Кезера.

В рамках соглашения Siemens, выступающая в качестве EPC-подрядчика, построит под ключ парогазовую электростанцию 495 МВт, и в частности поставит две газовые турбины SGT5–2000Е и одну паровую турбину SST-600, а также сетевое оборудование. Стоимость контракта составит €380 млн, включая сервисное соглашение на 13 лет (будет подписано дополнительно). Станцию, которая сможет работать на синтетическом газе, побочном продукте нефтехимического производства НКНХ, планируют запустить к маю 2021 года.

ТЭЦ станет одним из крупнейших в последние годы проектов собственной генерации промышленных предприятий, объемы инвестиций в которую после девальвации рубля в 2014 году упали, но до сих пор достаточно высоки (до 50 млрд руб. в год). Но любопытно, что именно модель SGT5–2000Е была в центре летнего "крымского скандала", когда структуры "Ростеха" (ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт"") закупили четыре такие турбины у Siemens для ТЭС в Тамани, а затем в обход западных санкций поставили их в Крым для Таврической и Балаклавской ТЭС. В ходе последовавшего скандала Siemens подала в суд на структуры "Ростеха", требуя возвращения турбин (14 декабря Арбитражный суд Москвы отказал в этом компании).

При этом уже в июле в рамках реакции на крымский скандал Siemens объявила о временной приостановке поставок генерирующего оборудования российским заказчикам, подконтрольным государству. Это были "точечный ответ": наложенные на себя Siemens ограничения не затронули ни другие отрасли (например, сотрудничество в поставках и производстве локомотивов), ни контракты с "Роснефтью" по электросетевому оборудованию. Степень госконтроля над ТАИФ и НКНХ, традиционно считающимися близкими к властям Татарстана, неочевидна. Контрольный пакет НКНХ на конец октября принадлежал ТАИФ (напрямую 19,6%, еще 50,04% опосредованно), остальные акции у физлиц. Согласно ЕГРЮЛ, учредителями ТАИФ являются американская NKS Trading (по данным Kartoteka.ru, с долей 36,3%), ТОО "Карсар" (9%, косвенно контролируется сыном экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радиком), внешнеторговое НПО "Казань" (4,69%) и комитет по госимуществу Татарстана (доля не указана).

В Siemens “Ъ” заявили, что компания приостановила поставки оборудования госкомпаниям "до момента введения дополнительных контрольных механизмов". "Еще летом Джо Кезер заявил, что нельзя ко всем подходить с подозрением,— говорят в компании.— У нас много проверенных партнеров в России, таких как "Газпром", ОАО РЖД, НОВАТЭК и другие". Данный контракт на строительство под ключ, подчеркивают в Siemens, то есть компания будет полностью отвечать за оборудование до момента установки и запуска. При этом источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, сомневается, что ТАИФ или НКНХ можно назвать госкомпаниями.

Источник: Коммерсант