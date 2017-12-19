Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании продолжают перекладку тепловых сетей в уральской столице

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) продолжают перекладку тепловых сетей в уральской столице. Так, в районе дома 1/7 по ул. Ясной энергетики меняют ветхий квартальный трубопровод диаметром 125 мм протяженностью 130 метров на новый. На объекте завершены демонтажные работы, смонтировано более 50% новой трубы.

В Чкаловском районе Екатеринбурга строительство ведется на двух объектах квартальных теплосетей. 200 метров трубопровода диаметром 219 мм специалисты ремонтируют по адресу ул. Крестинского, 53 Г. Более 600 метров изношенных сетей энергетики заменят по ул. Белинского (от дома № 220/9 до детского сада по ул. Чайковского, 88 А).

В районе жилого дома № 28 по ул. Сакко и Ванцетти в сторону центрального теплопункта на Шейнкмана, 19 Б реализуется проект по техническому перевооружению тепломагистрали протяженностью 560 метров (участки диаметрами 200 и 350 мм).

На всех объектах внедряются современные технологии, снижающие тепловые потери, увеличивающие срок службы и упрощающие обслуживание трубопроводов. На время ремонтов сохраняется бесперебойное тепло- и водоснабжение потребителей за счет переключения на другие участки тепломагистрали или по временным трубопроводам.

