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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Администрация Перми высоко оценила работу Пермских городских электрических сетей по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Администрация Перми высоко оценила работу Пермских городских электрических сетей по предотвращению чрезвычайных ситуаций

20 декабря 2017, 13:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Администрация Перми наградила грамотой директора производственного отделения "Пермские городские электрические сети" Олега Широких.

Грамота, которую подписала заместитель главы администрации города Перми – начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям, председатель КЧС и пожарной безопасности города Перми Лидия Королева, вручена за высокие результаты в области решения задач гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2017 году.

В настоящее время в Пермских городских электрических сетях, как и в целом в филиале ОАО "МРСК Урала" -"Пермэнерго", реализуется комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы оперативного реагирования на возникновение или угрозы возникновения нарушения электроснабжения потребителей.

Сформированы мобильные бригады, укомплектованные необходимым материалами, инструментами и техникой. Отработаны вопросы оповещения, связи, взаимодействия с органами местной власти, подразделениями МЧС, Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) г. Перми, смежными территориальными сетевыми организациями.

Определен алгоритм применения резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) для обеспечения бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов на период проведения аварийных работ. В ходе многочисленных тренировок отработаны практические навыки действий персонала в нештатных ситуациях.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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