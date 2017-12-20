Белоруссия откажется от импорта российской электроэнергии

Минск откажется от импорта российской электроэнергии, заявил министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик.

"Мы завершили переговоры с Россией. По тем ценам, которые нам предлагает Россия, мы не будем покупать, будем собственной выработкой замещать. С 2018 года отказываемся от импорта электроэнергии", — сказал министр, выступая в парламенте.

При этом в "Интер РАО" отметили, что готовы поставлять электроэнергию в Белоруссию, в том числе и помесячно, при условии экономической целесообразности.

За январь-июнь Белоруссия снизила импорт электроэнергии на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,06 миллиарда кВт/ч, всего до января планируется закупить у России 2,56 миллиарда кВт/ч.

В ноябре в белорусском Минэнерго заявили, что сейчас страна импортирует электроэнергию, в основном, во время ремонт генерирующих мощностей. Замглавы ведомства Михаил Михадюк заверил, что Минск в состоянии обеспечить себя электроэнергией. "Но некоторые мощности строились в 70-80-ые… для нас более выгодно купить, чем на старых мощностях замещать", — добавил он.

По его словам, страна сможет даже экспортировать электроэнергию после ввода БелАЭС в 2019-2020 годах.

Источник: РИА Новости