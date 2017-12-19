Более 5 км подводных коммуникаций на северо-западе обследовала группа водолазов-связистов "Ростелекома"

В 2017 году бригада водолазов-связистов "Ростелекома" провела обследование более 5 км подводных коммуникаций на территории Северо-Западного региона. Техническая база специалистов находится в Карельском филиале компании, однако они работают не только на территории Республики Карелия, но и в Санкт-Петербурге, Архангельской и Вологодской области, Новгороде и Пскове, Мурманске и Республике Коми.

План подводно-технического обслуживания группы формируется на год вперед, но сильное половодье, обмельчание рек, скопление льдов и человеческий фактор вносят в деятельность специалистов свои коррективы. Так, за 2017 год в плановом и рабочем режиме подводные связисты обследовали кабельные переходы около 30 водных объектов: реках Великая Опочка, Волхов и Свирь, Печора и Ижма, Северная Двина и многих других.

В рамках проведенных работ, на береговой территории водолазы-связисты устранили размытия подводных коммуникаций, с целью профилактики повреждений судоходными средствами осуществили их заглубление и дополнительно зафиксировали грузами на поверхности дна, с помощью специального оборудования определили поврежденные линии связи и провели их замену.

В Республике Карелия были обследованы акватории залива Ладожского озера, рек Шуя и Суна и ряда других. Порожистость рельефа, высокая туристическая активность и несанкционированное строительство в береговой зоне становятся частыми причинами повреждений подводных коммуникаций на этих объектах. Также в рамках работ была проведена замена поврежденных коммуникаций в озере Укшозеро и реке Олонка, - рассказал технический директор Карельского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Сусарев.

Линии связи компании "Ростелеком" проходят как по крупным, так и малым рекам и озерам Северо-Запада. Протяженность подводных коммуникаций составляет более 800 км, четверть которых приходится на Карелию. Водные ресурсы, в которых находятся сети, активно влияют на срок их службы, а, соответственно, требуют постоянного контроля. Благодаря уникальной работе связистов они проходят регулярное обслуживание, а значит, обеспечивают качественное предоставление услуг связи в нашем регионе.