Электросети 61 муниципалитета Подмосковья переданы в управление "Мособлэнерго"

61 муниципалитет Подмосковья передал электросетевую инфраструктуру в областную собственность и дальнейшее управление АО "Мособлэнерго". Решения приняты на уровне советов депутатов и поддержаны областным правительством.

В 2017 году в зону ответственности АО "Мособлэнерго" приняты электросети Красногорска, Ступино, Дубны, Коломны, Серпухова, Егорьевска, Протвино. С 1 января 2018 года в состав компании войдут электросети Подольска, Домодедово, Краснознаменска, Черноголовки, Сергиева Посада.

В настоящее время специалисты "Мособлэнерго" под руководством главного инженера компании Сергея Царькова проводят подготовку к приему сетей, насчитывающих более 300 тысяч потребителей. Переданные в эксплуатацию электросетевые объекты проходят тщательное обследование и оперативно включаются в программы нового строительства и реконструкции АО "Мособлэнерго". Сотрудники бывших муниципальных электросетевых предприятий оформляются в штат компании, с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом проводятся дополнительные инструктажи и учебные тренировки. "Мособлэнерго" обеспечивает свои новые подразделения современным диспетчерским оборудованием и спецтехникой, вводит на предприятиях единые стандарты обслуживания электросетей, открывает центры обслуживания клиентов для потребителей.

Дорожная карта по консолидации электросетевого имущества полностью выполнена. Объединение электросетей под управлением АО "Мособлэнерго", 100% акций которого принадлежат Правительству области, позволяет решить накопившиеся проблемы в отрасли, провести капитальный ремонт оборудования и его реконструкцию, что повышает качество и надежность электроснабжения на территории региона.