Энергетики ДРСК наградили студентов АмГУ

В Амурском государственном университете подведены итоги конкурса курсовых и научно-исследовательских работ, организованного Дальневосточной распределительной сетевой компанией совместно с АмГУ.

По итогам творческого состязания за лучший курсовой проект по дисциплине "Электроэнергетические системы и сети" первое место занял Илья Троцкий (IV курс). На втором месте – Кристина Сцепуро, на третьем Евгений Шмелев, также студенты четвертого курса.

За лучшую научно-исследовательскую работу по направлению подготовки "Электроэнергетика и электротехника" лучшей была признана работа Данила Хлынина, на втором месте – Данил Оганесян и на третьем месте Илья Грибов. Также по итогам конкурса были отмечены руководители лучших курсовых проектов и научно-исследовательских работ.

На торжественной церемонии студенты получили памятные подарки и денежные премии из рук заместителя генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению ДРСК Александра Блейхмана.

- Сотрудничество ДРСК и энергетического факультета Амурского государственного университета продолжается уже много лет. Ежегодно энергетики отмечают лучшие проекты и научно-исследовательские работы студентов. Оценка и поддержка со стороны руководителей энергокомпании, а в будущем - коллег и работодателей - большой стимул в учебе для студентов энергетического факультета АмГУ,- отметила проректор по учебной работе АмГУ Наталья САВИНА.