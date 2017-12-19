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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики ДРСК наградили студентов АмГУ

Энергетики ДРСК наградили студентов АмГУ

20 декабря 2017, 16:38
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

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В Амурском государственном университете подведены итоги конкурса курсовых и научно-исследовательских работ, организованного Дальневосточной распределительной сетевой компанией совместно с АмГУ.

По итогам творческого состязания за лучший курсовой проект по дисциплине "Электроэнергетические системы и сети" первое место занял Илья Троцкий (IV курс). На втором месте – Кристина Сцепуро, на третьем Евгений Шмелев, также студенты четвертого курса.

За лучшую научно-исследовательскую работу по направлению подготовки "Электроэнергетика и электротехника" лучшей была признана работа Данила Хлынина, на втором месте – Данил Оганесян и на третьем месте Илья Грибов. Также по итогам конкурса были отмечены руководители лучших курсовых проектов и научно-исследовательских работ.

На торжественной церемонии студенты получили памятные подарки и денежные премии из рук заместителя генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению ДРСК Александра Блейхмана.

- Сотрудничество ДРСК и энергетического факультета Амурского государственного университета продолжается уже много лет. Ежегодно энергетики отмечают лучшие проекты и научно-исследовательские работы студентов. Оценка и поддержка со стороны руководителей энергокомпании, а в будущем - коллег и работодателей - большой стимул в учебе для студентов энергетического факультета АмГУ,- отметила проректор по учебной работе АмГУ Наталья САВИНА.

Компания: АО "ДРСК"
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