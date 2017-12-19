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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" завершили работы по ремонту котлоагрегата

Энергетики Петрозаводской ТЭЦ ПАО ТГК-1 завершили работы по ремонту котлоагрегата

20 декабря 2017, 15:01
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1

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На Петрозаводской ТЭЦ "ТГК-1" завершены работы по обновлению одного из трех энергетических котлов производительностью 420 тонн пара в час. Во время капитального ремонта специалисты произвели замену фронтового экрана энергетического котла №2.

— По сложности и масштабности данная технологическая операция существенно отличается от тех, что мы регулярно выполняем на котлоагрегатах в рамках ремонтной и инвестиционной программ предприятия, — рассказывает директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" Александр Вдовиченко. — Высота котлоагрегата составляет 28 метров, для наглядности его можно сравнить с 10-этажным домом. Значительную сложность представлял монтаж новых блоков фронтового экрана в условиях малой площади помещения. При этом рядом находились в работе два энергетических котла.

Замена фронтового экрана энергетического котла призвана увеличить надежность тепло- и электроснабжения жителей карельской столицы. В ближайшее время планируется проведение аналогичных работ на двух оставшихся котлах.

Петрозаводская ТЭЦ обеспечивает более 85% жителей и предприятий столицы, а также вырабатывает около 1/3 электроэнергии от объемов всех электростанций Республики.

Компания: ПАО "ТГК–1"
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