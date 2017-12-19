ФСК ЕЭС наращивает кадровый потенциал в Западной Сибири

25 выпускников профильных учебных заведений пополнили в этом году ряды специалистов, обслуживающих энергообъекты ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в Западной Сибири. В основном это учащиеся уральских и сибирских вузов.

С 12 учреждениями, среди которых Сургутский, Вятский, Томский политехнический Южно-Уральский, Тюменский индустриальный, Югорский, университеты у энергетиков региона заключены соглашения о сотрудничестве. Системная работа с высшими учебными заведениями позволяет отбирать лучших выпускников.

Ежегодно 10-20 молодых специалистов пополняют штат ФСК в Западной Сибири. Свой трудовой путь они начинают с рабочих должностей, таких как электромонтер по обслуживанию подстанций, ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, инженер по релейной защите и автоматике.

Одна из основных форм поиска и отбора высококвалифицированных кадров – производственная практика. При отборе учитываются рекомендации учебного заведения, высокая успеваемость кандидата, результаты собеседования со специалистами отдела управления персоналом МЭС Западной Сибири, мнения руководителей практики – технических специалистов ПМЭС. В текущем году на предприятиях Магистральных электрических сетей закрепляли теоретические знания 65 практикантов.