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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Кировэнерго" увеличил надежность электроснабжения санатория "Вятские увалы" в Кировской области

Филиал Кировэнерго увеличил надежность электроснабжения санатория Вятские увалы в Кировской области

20 декабря 2017, 15:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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Энергетики филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" завершили реконструкцию подстанции 110/10кВ "Бурмакино", находящейся на обслуживании Куменского РЭС производственного отделения Южные электрические сети.

Центр питания "Бурмакино" является одним из основных на территории обслуживания Куменского района электрических сетей "Кировэнерго". От него запитаны два крупных населенных пункта – поселки Речное и Бурмакино с населением порядка 4 тысяч человек, известная здравница Кировской области - санаторий "Вятские увалы", а также несколько предприятий лесоперерабатывающей отрасли.

В рамках реконструкции выполнены строительно-монтажные работы по установке нового КРУН-10кВ (комплектного распределительного устройства наружного типа) с вакуумными выключателями 10кВ. До реконструкции на подстанции стояли взрыво- и пожароопасные масляные выключатели. Кроме того, в КРУН-10 кВ установлена современная микропроцессорная система релейной защиты. Вокруг подстанции смонтировано новое ограждение.

"Оборудование выработало нормативный срок службы. Из-за высокого процента износа была опасность нестабильности работы оборудования в аварийных ситуациях, - прокомментировал главный инженер "Кировэнерго" Андрей Пушкарев, - В результате выполнения всех мероприятий надежность электроснабжения потребителей, чье электроснабжение зависит от подстанции "Бурмакино", существенно повысится".

Выполнение инвестиционной программы является одним из приоритетных направлений деятельности "Кировэнерго". Общий объем ее финансирования в 2017 году составит 1 115 млн рублей. Эти средства направляются на техническое перевооружение и реконструкцию существующих воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций и на строительство новых объектов электросетевого хозяйства для обеспечения технологического присоединения потребителей.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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