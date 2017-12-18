Филиал "Тулэнерго" провел День открытых дверей для студентов колледжа имени А.Г. Рогова

По традиции в преддверии профессионального праздника – Дня энергетика в филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" проходят профориентационные мероприятия для студентов колледжей и вузов.

Энергетики Тульских электрических сетей пригласили в гости шестнадцать студентов третьего курса специальности "Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования" ГПОУ ТО "Технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова".

В ходе Дня открытых дверей студентам рассказали о профессии энергетика и представителях разных специальностей, которые выполняют ответственную задачу по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей в зоне ответственности Тульских электрических сетей. Потом подробно ответили на вопросы о требованиях к квалификации персонала, условиях труда, возможностях обучения и дальнейшего трудоустройства в Тулэнерго.

Затем, после инструктажа по технике безопасности, третьекурсники направились в оперативно-диспетчерскую службу. Там начальник службы Дмитрий Серегин продемонстрировал в работе современный щит управления и познакомил студентов с процессом оперативного управления сетями. После этого участники мероприятия посетили подстанцию 110 кВ "Щегловская", где им объяснили принцип работы этого энергообъекта.

Напомним, что филиал "Тулэнерго" связывают давние партнерские отношения с рядом образовательных учреждений региона. Доброй традицией стало проведение экскурсий, которые обязательно включают в себя знакомство с историей становления и развития предприятия, посещение служб и подстанций. Более того, многие выпускники этих учебных заведений успешно работают в различных подразделениях филиала.