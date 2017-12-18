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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Тулэнерго" провел День открытых дверей для студентов колледжа имени А.Г. Рогова

Филиал Тулэнерго провел День открытых дверей для студентов колледжа имени А.Г. Рогова

20 декабря 2017, 13:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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По традиции в преддверии профессионального праздника – Дня энергетика в филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" проходят профориентационные мероприятия для студентов колледжей и вузов.

Энергетики Тульских электрических сетей пригласили в гости шестнадцать студентов третьего курса специальности "Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования" ГПОУ ТО "Технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова".

В ходе Дня открытых дверей студентам рассказали о профессии энергетика и представителях разных специальностей, которые выполняют ответственную задачу по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей в зоне ответственности Тульских электрических сетей. Потом подробно ответили на вопросы о требованиях к квалификации персонала, условиях труда, возможностях обучения и дальнейшего трудоустройства в Тулэнерго.

Затем, после инструктажа по технике безопасности, третьекурсники направились в оперативно-диспетчерскую службу. Там начальник службы Дмитрий Серегин продемонстрировал в работе современный щит управления и познакомил студентов с процессом оперативного управления сетями. После этого участники мероприятия посетили подстанцию 110 кВ "Щегловская", где им объяснили принцип работы этого энергообъекта.

Напомним, что филиал "Тулэнерго" связывают давние партнерские отношения с рядом образовательных учреждений региона. Доброй традицией стало проведение экскурсий, которые обязательно включают в себя знакомство с историей становления и развития предприятия, посещение служб и подстанций. Более того, многие выпускники этих учебных заведений успешно работают в различных подразделениях филиала.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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