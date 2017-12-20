Кирилл Молодцов: "К 2035 году добыча "трудной" нефти в России увеличится более чем в два раза"

В интервью "Российской газете" заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов рассказал о том, что сегодня принято считать трудноизвлекаемыми запасами нефти в России, какова рентабельность и перспективы их добычи, какую поддержку компаниям оказывает государство в добыче "трудной" нефти.

Заместитель Министра отметил, что разработка ТРИЗ имеет большой потенциал для развития нефтяной отрасли. "Сегодня темпы отбора запасов из низкопроницаемых коллекторов в России составляют менее одного процента, при этом значительные ресурсы, оцениваемые экспертами на уровне 11—22 миллиарда тонн, не разведаны.



Кстати, на месторождениях с ТРИЗ добыча в 2016 году возросла на 12,1 процента по сравнению с 2015 годом и составила 37 миллионов тонн (включая добычу из залежей, отнесенным к баженовским, абалакским, хадумским и доманиковым продуктовым отложениям — полтора миллиона тонн). В 2017 году ожидаем рост добычи на месторождениях с ТРИЗ до 38—39 миллионов тонн (по баженовским, абалакским, хадумским и доманиковым продуктовым отложениям — 1,6 миллиона тонн)", - сказал Кирилл Молодцов.

Заместитель главы энергетического ведомства согласился, что разработка запасов нефти в баженовской свите требует значительных капитальных затрат и связана с повышенным инвестиционным риском: по оценке специалистов ряда компаний, средние удельные текущие затраты на добычу нефти из отложений баженовской свиты примерно в 2,2 раза выше затрат при разработке традиционных объектов. При этом, по словам Кирилла Молодцова, освоение запасов баженовской свиты выглядит привлекательнее ряда альтернативных направлений, ориентированных на поддержание нефтедобычи, например, северного шельфа восточнее Урала и новых слабо освоенных районов Восточной Сибири.

Заместитель Министра добавил, что в общероссийской добыче нефти доля ТРИЗ пока относительно невелика — 7,2 процента. "Но, как мы видим, объем их добычи ежегодно растет. Заложенный в проекте Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года сбалансированный сценарий прогноза добычи нефти и газового конденсата в России, опирающийся на базовый сценарий проекта Энергетической стратегии России на период до 2035 года, предполагает увеличение добычи нефти с месторождений ТРИЗ к 2035 году до 82 миллионов тонн в год, из них 44,6 миллиона тонн — это те запасы, которые уже включены в проектно-технологическую документацию, еще 37,5 миллиона тонн — это новые запасы, которые еще нужно прирастить", - подчеркнул Кирилл Молодцов.