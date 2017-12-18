Коллектив филиала "Чувашэнерго" награжден почетной грамотой республиканского объединения профсоюзов

Коллектив филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Чувашэнерго" награжден Почетной грамотой Президиума Союза "Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов" за большой вклад в развитие экономики Чувашской Республики, социального партнерства и в связи с 60-летием со дня образования предприятия.

Председатель Чувашской республиканской организации общественного объединения – Всероссийский "Электропрофсоюз" Михаил Петров поблагодарил коллектив и руководителя филиала Дмитрия Иванова за активное сотрудничество предприятия с профсоюзом в решении социально-трудовых вопросов, а также большой вклад в развитие социального партнерства. Он также отметил, что коллективный договор ПАО "МРСК Волги" считается одним из лучших примеров социального партнерства в энергетической отрасли, а также отражает активную социальную политику компании, направленную на поддержание достойного уровня жизни сотрудников и членов их семей.