"Контактор" отметил 10 лет в Группе Legrand

В 2017 году завод "Контактор" отмечает круглую дату – 10 лет в составе Группы Legrand, мирового специалиста по электрическим и информационным системам зданий. "Контактор" является одним из крупнейших российских заводов электротехнической промышленности, чья продукция используется на большинстве ведущих предприятий энергоемких отраслей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

14 декабря сотрудники и партнеры предприятия приняли участие в торжественном мероприятии по случаю юбилея. Генеральный директор АО "Контактор", директор филиала "Легран Ульяновский" Людмила Некрасова отметила: "Объединение завода "Контактор" и Группы Legrand в 2007 году – это большой и важный этап в жизни российского предприятия. 10 лет назад мы еще не знали, насколько интересным будет наш совместный путь. Полная модернизация производства, запуск новых современных линеек, обучение на заводах Группы Legrand в Италии, Венгрии, Польше, Франции – это только часть большой совместной работы. Важно понимать, что мы сохранили российский бренд, и в то же время вырвались далеко вперед, имея доступ к технической экспертизе и библиотеке технических наработок Группы".

Успешная история локализации производства Группы Legrand началась десять лет назад именно с ульяновского завода "Контактор". Всего шесть лет спустя, в 2013 году, было запущено второе производство, также расположенное в Ульяновской области. На двух площадках локализовано производство более 30% оборудования, представленного на российском рынке.

На сегодняшний день на заводе "Контактор" производятся 200 номенклатурных единиц продукции, среди которых защитно-коммутационное оборудование, кабеленесущие системы и другое электрооборудование, а также осуществляется сборка источников бесперебойного питания и конденсаторных установок. Предприятие продолжает играть важную роль в развитии бизнеса Legrand на рынке России и стран СНГ.

Группа Legrand продолжает инвестировать в локализацию производства. 11 мая 2017 года компания начала строительство нового завода по производству и сборке электротехнического оборудования, расположенного в промышленной зоне "Заволжье" Ульяновской области.